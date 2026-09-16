Los Ángeles. Un helicóptero de noticias locales de NBC se estrelló el martes en un vecindario de Los Ángeles y estalló en llamas. Al menos tres personas murieron en el choque, ocurrido cuando los reporteros cubrían el accidente cercano de una camioneta SUV y un autobús municipal, informaron las autoridades y la televisora.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante la emisión en vivo que el helicóptero de la estación cayó poco antes de las 7 de la tarde y que dos personas que iban en el helicóptero murieron.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Momentos después, su cobertura se interrumpió abruptamente.

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Responsables de bomberos; la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros políticos hablaron durante una conferencia de prensa el martes por la noche, pero no dieron detalles sobre quiénes perecieron en el accidente. Después de la conferencia de prensa, la alcaldesa y otros funcionarios abrazaron a un reportero de NBC que lloraba, quien también fue abrazado por colegas periodistas.

“Perder a cinco angelinos es muy doloroso”, dijo Bass. “Y sé que esta comunidad de Chatsworth, golpeada duramente, estará de duelo durante algún tiempo”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación dijeron que investigarían la causa del accidente de helicóptero y que enviarían a uno de sus investigadores el miércoles. ( The Associated Press )

El helicóptero se estrelló cerca de un gran almacén en el vecindario de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, mientras los equipos de noticias cubrían el choque del autobús en el que murieron al menos dos personas y otras seis resultaron heridas, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Al menos una persona muerta en el accidente de helicóptero se encontraba afuera, en el estacionamiento, junto al edificio comercial, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Dos personas fueron trasladadas al hospital, dijo Rico A. Gross, jefe de batallón del departamento de bomberos. En un primer momento no se reveló su estado.

“El helicóptero en sí está bastante destruido”, dijo Silverman. “Así que vamos a tener que revisar los escombros y ver cuántas víctimas había a bordo, así como identificar el helicóptero; ni siquiera pudimos ver la cola”.

El fuego comenzó en el helicóptero y se extendió al menos a cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento en el suelo, aunque fue extinguido rápidamente, según las autoridades. Más de 70 bomberos respondieron al accidente de helicóptero, según los bomberos. Decenas de patrullas policiales rodearon el lugar en el almacén mientras entraban ambulancias.

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Aproximadamente dos horas antes del accidente, una camioneta se estrelló contra la parte central de un autobús municipal, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras seis. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la SUV incrustada en el costado de un autobús de la MTA.

NBC confirmó que el helicóptero era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBCLA y Telemundo 52. El medio dijo que varios helicópteros de noticias de televisión estaban informando sobre el choque del autobús antes de que el helicóptero de noticias cayera a aproximadamente 2,4 kilómetros (1.5 millas) de la colisión del autobús.

NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles dijeron en un comunicado que “están profundamente entristecidos” al enterarse del accidente de helicóptero y expresaron “sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”.

El gobernador Gavin Newsom dio las gracias a los equipos de emergencia que respondieron a ambos accidentes y dijo en una publicación en X que “nuestros corazones están con las víctimas y las familias”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación dijeron que investigarían la causa del accidente de helicóptero y que enviarían a uno de sus investigadores el miércoles.

Ha habido al menos ocho accidentes mortales que involucraron helicópteros de noticias en Estados Unidos desde 2000, que mataron a 16 personas, según una revisión de registros federales de accidentes y relatos de noticias.

Entre ellos se incluye un accidente en 2023 en un bosque de Nueva Jersey que mató al piloto y a un fotógrafo a bordo de un helicóptero utilizado por la cadena de Filadelfia WPVI y un accidente en 2022 junto a una autopista interestatal en Charlotte, Carolina del Norte, que mató a un piloto y a un meteorólogo durante un vuelo de entrenamiento para WBTV.