Amazon decidió suspender temporalmente sus operaciones con la aerolínea de carga 21 Air, una semana después del accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami que provocó la muerte de cinco personas y dejó otros cinco heridos.

La empresa confirmó que la medida estará vigente mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro del vuelo 7598, operado por 21 Air en nombre de Amazon Air.

En un comunicado, la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, explicó que la compañía revisó las circunstancias del accidente antes de tomar la decisión.

“La seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad… hemos decidido pausar nuestras operaciones con 21 Air”, indicó la empresa.

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Amazon también aseguró que seguirá colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las personas afectadas por la tragedia.

¿Qué ocurrió en el accidente?

El 6 de septiembre, un Boeing 767-300 procedente de San Juan, Puerto Rico, aterrizó en Miami, pero no logró detenerse al final de la pista. La aeronave se salió del pavimento, recorrió cerca de 1,300 pies (unos 396 metros), atravesó una vía de servicio y chocó contra dos vehículos antes de incendiarse.

Las cinco víctimas mortales viajaban en una camioneta de una empresa de limpieza del aeropuerto. Los dos pilotos sobrevivieron al impacto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó de manera preliminar que el avión tocó la pista a una velocidad superior a la recomendada y que, tras el aterrizaje, la tripulación llegó a considerar abortar la maniobra. Los datos de la grabadora de vuelo y el audio de cabina forman parte de la investigación, cuyo informe final podría tardar entre uno y dos años.

Aunque los aviones llevan la marca Amazon Air, la compañía no opera directamente sus vuelos. Su red logística depende de varias aerolíneas asociadas, entre ellas ABX Air, Air Transport International, Sun Country, Hawaiian Airlines y Cargojet, por lo que la suspensión de 21 Air tendría un impacto limitado en las entregas.