Durante casi dos minutos, uno de los pilotos del avión de carga de Amazon que se salió de una pista en Miami y causó la muerte de cinco personas advirtió repetidamente a su compañero que iban demasiado rápido mientras se aproximaban para aterrizar y después de tocar tierra, según información del vuelo divulgada el miércoles.

Un resumen de las grabaciones de voz de la cabina, elaborado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), indicó que el otro piloto nunca dio “una respuesta verbal consistente” a las advertencias. El avión tocó tierra de manera inestable, intentó despegar brevemente y luego se estrelló contra una camioneta que transportaba a las cinco víctimas.

PUBLICIDAD

El avión de Amazon llegó a gran velocidad la tarde del domingo y luego recorrió unos 1,300 pies (396 metros) más allá del final de la pista, donde impactó una camioneta que transportaba trabajadores de una compañía de limpieza de aviones. Posteriormente, chocó contra una SUV compacta mientras se deslizaba por una vía pública antes de incendiarse.

Las cinco personas que murieron se encontraban en la camioneta. Otras cinco resultaron heridas, incluidas dos que permanecían en condición crítica el martes. Los dos pilotos sobrevivieron y fueron entrevistados el miércoles por los investigadores.

La grabadora de datos de vuelo del avión de Amazon que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami. ( The Associated Press )

Los pilotos tuvieron tiempo para corregir o abortar el aterrizaje

Cuando el piloto advirtió por primera vez que el avión iba demasiado rápido, la tripulación pudo haber tomado varias medidas para reducir la velocidad, según Mike O’Donnell, un exfuncionario de la Administración Federal de Aviación (FAA). Entre ellas estaban desplegar los spoilers, reducir la potencia de los motores y bajar el tren de aterrizaje. Los pilotos también pudieron haber abortado el aterrizaje en ese momento, dar la vuelta e intentarlo nuevamente.

“Tenían mucho tiempo para reducir la velocidad, mucho tiempo para decir: vamos a hacer una aproximación frustrada cuando faltaban dos minutos”, dijo O’Donnell, quien anteriormente supervisaba la seguridad aeroportuaria y las investigaciones de accidentes.

Uno de los motores destruidos del avión de Amazon tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami. ( The Associated Press )

El avión estaba inestable mientras se acercaba al suelo

La información de la grabadora de datos de vuelo, divulgada a última hora del martes, muestra lo inestable que estaba el avión mientras se aproximaba para aterrizar en medio de fuertes vientos. Luego, los pilotos desactivaron brevemente los frenos y aumentaron la potencia de los motores, como si intentaran despegar nuevamente y repetir el aterrizaje. Sin embargo, abandonaron ese intento apenas cuatro segundos después.

PUBLICIDAD

Las grabaciones de audio de la cabina también captaron una serie de advertencias automatizadas del avión sobre la velocidad de descenso y la proximidad del terreno. O’Donnell dijo que esas advertencias refuerzan la conclusión de que el avión estaba inestable y sugieren que posiblemente no estaba configurado correctamente para el aterrizaje.

El avión de Amazon ya había recorrido buena parte de la pista cuando su tren de aterrizaje derecho y el delantero tocaron tierra por primera vez, lo que redujo la distancia disponible para detenerse. Los fuertes vientos en el aeropuerto, mientras se acercaban las tormentas, pudieron haber generado viento de cola que impulsó el avión hacia adelante. El sitio de seguimiento Flightradar24 estimó, basándose en los datos de la NTSB, que el avión había recorrido casi la mitad de la pista de 9,360 pies cuando tocó tierra por primera vez.

La transcripción completa de la conversación entre los pilotos no será divulgada hasta más adelante en la investigación.

Guagua impactada por el avión de Amazon que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. ( The Associated Press )

Expertos cuestionan cómo trabajaron los pilotos en equipo

Varios expertos han señalado que los pilotos debieron abortar el aterrizaje mientras el avión todavía estaba en el aire y dar la vuelta para intentarlo nuevamente.

El expiloto de aerolínea y experto en seguridad Steve Arroyo dijo que los detalles divulgados el miércoles muestran una falta de coordinación en la cabina y sugieren que el piloto que estaba a los controles pudo haber estado demasiado concentrado en el aterrizaje como para reconocer las advertencias sobre la velocidad.

“¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está el liderazgo aquí en términos de manejar la cabina de mando? ¿Y de seguir las directrices establecidas en el manual de vuelo de la compañía?”, cuestionó Arroyo.

PUBLICIDAD

Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, dijo que se pregunta si el piloto que estaba a los controles era el capitán de mayor rango, mientras que el primer oficial, con menos experiencia, hizo las advertencias y “el piloto subalterno no fue lo suficientemente firme al cuestionarlo”.

14 Fotos Se estrelló y explotó en una enorme bola de fuego durante el despegue.

Los investigadores evaluarán todo lo que pudo haber influido

El Boeing 767, de 32 años, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas en otros países durante más de dos décadas antes de ser convertido en un avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El último vuelo fue operado por 21 Air, una empresa de carga con sede en Carolina del Norte que transporta paquetes para Amazon desde 2024.

Los investigadores de la NTSB tenían previsto revisar el historial de propiedad del avión, las condiciones meteorológicas en el aeropuerto, los registros de mantenimiento y las operaciones de 21 Air.

Este es el segundo accidente de un avión de carga en Estados Unidos en menos de un año. Un avión de UPS se estrelló después de perder uno de sus motores mientras aceleraba por la pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville en octubre. El accidente provocó la muerte de los tres pilotos y de 12 personas que se encontraban en tierra. Otras 23 personas resultaron heridas.