El gobierno de Estados Unidos comenzará a distribuir durante octubre un pago único de $90 a unos 20.8 millones de beneficiarios de Medicare, como parte de una iniciativa anunciada por el presidente Donald Trump para ayudar a cubrir las primas de Medicare Parte B.

Pero el pago no está dirigido a todos los adultos mayores ni a todas las personas inscritas en Medicare.

Los beneficiarios tendrán que cumplir varios requisitos específicos para recibir el dinero.

¿Quiénes recibirán los $90?

Según CMS, podrán recibir el pago las personas que:

Estén inscritas en Medicare Original, Parte B .

. Vivan en Estados Unidos .

. No reciban asistencia de Medicaid para pagar su prima de Medicare .

. No estén sujetas al Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA), el recargo que se aplica a determinados beneficiarios de ingresos más altos.

El pago será de $90 por persona y una sola vez.

Por lo tanto, una pareja en la que ambos cumplan los requisitos podría recibir $180 en total.

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¿Quiénes no recibirán el pago?

Uno de los puntos más importantes es que no todos los beneficiarios de Medicare califican.

Quedarán fuera:

Personas inscritas en Medicare Advantage. Quienes reciben su cobertura mediante estos planes privados no son elegibles para el reembolso de $90.

Beneficiarios cuya prima de Medicare es cubierta mediante Medicaid. La asistencia de Medicaid para pagar la prima de Parte B los excluye del beneficio.

Personas que pagan IRMAA. Se trata de beneficiarios con ingresos suficientemente altos como para pagar un recargo adicional en su prima de Medicare Parte B.

En términos generales, esto significa que tener 65 años o más y estar inscrito en Medicare no garantiza recibir los $90.

¿Cuándo llegará el dinero?

CMS informó que los beneficiarios elegibles recibirán el pago durante octubre de 2026.

La mayoría recibirá los $90 mediante depósito directo, y los primeros pagos están previstos alrededor del 8 de octubre.

Quienes no tengan depósito directo recibirán un cheque en papel enviado a la dirección registrada con Medicare.

El pago será procesado automáticamente, por lo que los beneficiarios no tienen que presentar una solicitud para recibirlo.

¿De dónde saldrá el dinero?

Los $90 provendrán del Medicare Improvement Fund, un fondo creado por el Congreso en 2008 para realizar mejoras en el programa Medicare Original, particularmente en las Partes A y B.

El fondo cuenta con aproximadamente $2,000 millones destinados por el Congreso. La administración de Trump está utilizando parte de esos recursos para realizar los pagos directamente a los beneficiarios.

La utilización del fondo para enviar pagos directamente a beneficiarios es una novedad. El Congreso había utilizado recursos del fondo anteriormente para otras partidas relacionadas con Medicare y salud. Por ejemplo, en 2010 se utilizaron unos $20,700 millones para ayudar a financiar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

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¿Cómo saber si recibirás los $90?

Los beneficiarios de Medicare Parte B que quieran confirmar si cumplen los requisitos pueden llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Para consultar el estado del pago, la Administración del Seguro Social indicó que se podrá llamar al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre.

El anuncio de los $90 ocurre pocas semanas antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en un momento en que la administración de Trump también ha anunciado otros posibles pagos y reembolsos.

Entre ellos figuran pagos de $500 para determinados beneficiarios de seguros bajo la ACA y una promesa mucho mayor de $5,000 para adultos estadounidenses, condicionada a que los republicanos mantengan el control del Congreso. Esta última propuesta requeriría acciones adicionales y ha generado dudas sobre su viabilidad y costo.