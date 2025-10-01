Un rapero de la ciudad de Nueva York que se unió al entonces expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña el año pasado ha sido sentenciado a cinco años de prisión después de admitir que utilizó las ganancias de su carrera musical para fomentar la violencia de pandillas en Brooklyn.

Sheff G, cuyo nombre legal es Michael Williams, también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que sea liberado, según los términos de la sentencia impuesta el miércoles. Había aceptado la pena de prisión tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales a principios de este año. Se declaró culpable de dos cargos de intento de asesinato y un cargo de conspiración. “Este acusado tenía talento y oportunidades, pero eligió usarlos para fomentar la violencia en lugar de construir un futuro mejor”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, después de la sentencia.

El rapero de 27 años, cuyas canciones y videos tienen millones de reproducciones en YouTube y streams en Spotify, estaba entre los arrestados en relación con una investigación a largo plazo sobre tiroteos relacionados con pandillas en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Las acusaciones de violencia contra Sheff G ya se habían hecho públicas cuando apareció con Trump en el escenario en mayo de 2024.

Más de 30 presuntos miembros de los 8 Trey Crips y de la pandilla afiliada 9 Ways han sido acusados. Veintitrés se han declarado culpables de varios cargos, mientras que siete casos aún están pendientes. Entre los acusados estaba Tegan Chambers, un rapero conocido como Sleepy Hallow, que también apareció en el escenario con Trump y Sheff G durante el mitin del 23 de mayo de 2024 en el Bronx. Chambers fue sentenciado la semana pasada a un año de cárcel tras declararse culpable de un cargo de conspiración.

Se le preguntó a un portavoz de la campaña de Trump en ese momento si la campaña sabía de los cargos y si era el expresidente quien buscaba el apoyo de los raperos o al revés. “Como dijo Sheff G: ‘Siempre susurran tus logros y gritan tus fracasos’”, respondió el portavoz de la campaña, Steven Cheung. Los fiscales han dicho que Sheff G repartía dinero y joyas a miembros de bandas mientras enfrentaban a rivales en Brooklyn. Afirman que el rapero actuó como conductor de huida en al menos una ocasión, transportando a tres coacusados hacia y desde un tiroteo en 2021 que tenía como objetivo a un rival, pero que en su lugar alcanzó a dos transeúntes.

Sheff G incluso invitó a miembros de la banda a una cena lujosa en un asador de Manhattan para celebrar un tiroteo en 2020 que mató a un supuesto miembro de una banda rival e hirió a cinco personas, según los fiscales.

Videos de vigilancia, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto y más pruebas documentan las actividades criminales, y los dos raperos también se jactaron de sus fechorías en sus canciones, dijo la oficina de González.

El abogado de Sheff G, Arthur Aidala, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentario el miércoles. Anteriormente había dicho que el acuerdo de culpabilidad era en el “mejor interés de todos los involucrados”. Sheff G y Sleepy Hallow estaban entre los nombres notables que Trump promovió durante sus paradas de campaña mientras trabajaba para atraer a los votantes negros en su camino para recuperar la Casa Blanca.