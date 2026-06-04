La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade identificó a las cuatro personas, incluyendo dos niñas, que fueron halladas muertas dentro de una residencia en el vecindario Doral Isles, en Florida, en lo que se investiga como un aparente caso de asesinato-suicidio.

Las víctimas son Melanie Hyer, de 46 años, una reconocida corredora de bienes raíces en el sur de Florida; sus dos hijas, Savannah Whiten, de 11 años, y Sienna Whiten, de 8; y el padre de las niñas, Ryan Charles Whiten, de 42 años.

NBC 6 South Florida informó que Hyer era un recurso frecuente de la estación, donde compartía su conocimiento sobre la industria inmobiliaria. También era amiga cercana del experiodista de investigación de NBC 6, Willard Shepard, quien dijo estar devastado por su muerte.

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“Ella era una persona extremadamente generosa en el ámbito profesional, era una experta en las áreas de sucesiones, ejecuciones hipotecarias, ese tipo de cosas. Hablé con ella probablemente hace un mes y medio, no había señales ni ninguna indicación de algo como esto, y obviamente, si hubiera habido alguna señal, no solo habría dicho algo, sino que habría tomado alguna acción, pero simplemente no había nada que me diera a entender que algo así pudiera haber ocurrido”, indicó Shepard.

Shepard añadió que, según le informaron vecinos, las niñas habían salido a montar bicicleta el domingo junto a Whiten.

Por su parte, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, dijo conocer a Hyer y expresó su pesar por la tragedia.

“Nuestra comunidad de Doral está con el corazón roto por la tragedia inimaginable que ha afectado a una familia local y que ha cobrado la vida de una madre y sus dos hijas pequeñas. Como madre, y como alguien que personalmente conoció y admiró a la madre amorosa y dedicada que está en el centro de esta tragedia, esta pérdida se siente especialmente cercana. Mi corazón está con sus seres queridos, compañeros de clase, maestros, amigos, vecinos y todos los que están sufriendo en este momento tan doloroso”, manifestó Fraga.

Las niñas, Savannah y Sienna, formaban parte del equipo de hockey sobre césped de Doral, que les rindió homenaje en una publicación en Instagram.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con su familia, amigos y todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por ellas. Fueron una parte importante de nuestra comunidad y serán recordadas por su amabilidad, su amistad y el impacto positivo que dejaron en quienes las rodeaban. Nuestra comunidad de hockey se mantiene unida para honrar su memoria. Las extrañaremos profundamente. Que descansen en paz”, expresó el Doral Field Hockey Club.

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Los cuerpos fueron encontrados durante una verificación de bienestar realizada a las 7:44 p.m. del martes en una vivienda ubicada en la zona de Northwest 111th Court y Northwest 72nd Terrace, en Doral.

Todos presentaban heridas de arma blanca y fueron declarados muertos en la escena, según datos preliminares de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade.

Medios locales reportaron que Hyer y Whiten estaban divorciados desde hace años, aunque compartían la crianza de sus hijas. Ambos habían rehecho sus vidas por separado, aunque esas relaciones también terminaron.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la persona a la que creen responsable del crimen.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.