Miami. La Policía del Condado de Miami-Dade investiga este miércoles el fallecimiento de cuatro personas, incluyendo dos niñas, en el interior de una vivienda en la localidad de Doral, donde habita la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, después de que sus cuerpos fueran hallados anoche al responder a una llamada de emergencia.

Los agentes no proporcionaron la causa de la muerte de los dos adultos y las dos menores, y se limitaron a indicar que una de las fallecidas era la madre de las niñas, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a medios locales.

Según la Policía, recibieron anoche una llamada para verificar la salud de una persona en ese hogar.

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Las fuerzas del orden no precisaron cuál era la relación del otro adulto fallecido, un hombre, con el resto de cuerpos, ni el estado en que encontraron los cadáveres, aunque una investigación ya está en marcha a cargo de la división de Homicidios.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, publicó este miércoles un comunicado con sus condolencias por la tragedia, que recordó que sirve de recordatorio para “continuar teniendo conversaciones honestas sobre la salud mental, la violencia doméstica, el bienestar emocional y la importancia de hablar cuando algo no está bien”.

“Debemos estar pendientes unos de otros, hacer preguntas difíciles y alentar a quienes están luchando a buscar ayuda antes de que las situaciones escalen hacia un dolor irreversible”, sentenció.