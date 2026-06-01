Una madre de 27 años fue arrestada en Florida el domingo luego de que se alegara que dejó a su hija de tres años dentro de un carro sin supervisión por dos horas mientras donaba plasma, informó el Departamento de Policía de DeLand.

La mujer, identificada como Latana Williams, fue acusada de negligencia infantil, según reportaron Wesh 2 News y WFTV Channel 9.

Se alega que cuando Williams regresó al vehículo tras completar la donación de plasma, encontró a la niña inconsciente. Antes de la llegada de los rescatistas, un testigo ya había comenzado a administrarle reanimación cardiopulmonar (CPR) a la menor. La niña fue transportada a un hospital cercano en condición crítica.

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Williams, por su parte, niega las acusaciones en su contra. “No pudieron haber sido más de 30 minutos, y el carro estaba encendido”, alegó Williams. “Estaba en FaceTime con ella todo el tiempo”.

Las autoridades sostienen que Williams no tenía el vehículo encendido y que no estuvo en el centro de donación de plasma durante ese periodo.

A eso de las 3:00 de la tarde en DeLand, la temperatura rondaba los 88 grados Fahrenheit. El interior de un vehículo apagado pudo haber subido a unos 124 grados en 30 minutos y hasta 130 grados en una hora. El cuerpo de un niño comienza a colapsar al alcanzar los 104 grados, y puede ser fatal a los 107 grados.