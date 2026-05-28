Un video de cámara corporal divulgado recientemente se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que una mujer sin su mano derecha fuera multada por presuntamente usar el celular con esa mano mientras conducía en Florida.

El incidente ocurrió el pasado 11 de febrero en Lake Worth Beach, durante una intervención de tránsito realizada por un agente de la Oficina del Sheriff del condado Palm Beach, informó CBS12 News.

En las imágenes, el policía le dice a Katie, quien es atleta adaptativa, que la observó manipulando un teléfono con su mano derecha.

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Rápidamente, Katie le mostró que no tiene mano derecha. Pese a esto, el oficial insistió en preguntarle si tenía el celular en la mano, mientras ella lo negaba.

El video acumula más de 18 millones de vistas en TikTok hasta el momento.

CBS12 News reportó que Katie recibió una multa de $116, pero el caso fue posteriormente desestimado a solicitud del propio agente que emitió la infracción. También se canceló una vista judicial que estaba pautada para el martes pasado.

Aquí puedes ver el video completo de la intervención: