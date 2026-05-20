“Malta and mofongo, papacito”: La canción sobre Puerto Rico que es tendencia mundial
Estrellas como Charlie Puth y Luke Combs se han sumado al inesperado fenómeno de “The Puerto Rico Song”.
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El ritmo que actualmente está poniendo a Puerto Rico en el mapa digital no viene de una estrella de música urbana, sino de una canción creada con inteligencia artificial (IA) que se ha vuelto viral en redes sociales.
The Puerto Rico Song, del creador de contenido Saxboybilly18, cuyo nombre real es Bill Stiteler, oriundo de Pittsburgh, Pensilvania, ha desatado un fenómeno en Instagram y TikTok, donde el video original acumula 3.3 millones de reproducciones, hasta el momento.
@saxboybilly18 The Puerto Rico Song, a song about Puerto Rico including San Juan and Caguas #puertorico #sanjuan #caguas #puertorico🇵🇷 #sunomusic lyrics: me 🎶: @Suno ♬ original sound - saxboybilly18
Stiteler utiliza la plataforma de IA Suno para crear este tipo de contenido musical, un formato que ha repetido con canciones dedicadas a distintas ciudades del mundo.
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Grandes figuras, como el cantante Charlie Puth, el intérprete de música country Luke Combs, el grupo O-Town y el equipo de béisbol The Party Animals, de la Banana Ball Championship League, se unieron al furor de la pegajosa canción, que incluso hace referencia a Caguas.
@lukecombs
What we’re actually doing backstage before the show…♬ original sound - saxboybilly18
@otown_official
Guess we need to book a tour in Puerto Rico now? 🇵🇷♬ original sound - saxboybilly18
También se unió al contagioso tema el periodista David Begnaud, quien ganó notoriedad en la Isla tras las coberturas del huracán María y las protestas del verano de 2019 que terminaron con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
@thedavidbegnaud
Don’t ever say I don’t do things outside my comfort zone. 😜 Love you PR!♬ The Puerto Rico Song - Saxboy Billy
Stiteler destaca en su podcast, The Saxcast, que el tema tuvo un inesperado crecimiento. “La canción de Puerto Rico, ni siquiera pensé que sería posible, se está haciendo aún más grande”, aseguró.
Incluso dijo que tenía pautadas unas reuniones con Discover Puerto Rico, la organización que se encarga de promocionar a Puerto Rico como destino turístico.
“Veo esto como un suceso aleatorio en mi ascenso lento y constante”, dijo. “Visito lugares al azar, actualizo mi Patreon, hago videos de viajes y ese es mi ascenso, así que lo veo como un momento aleatorio que ocurre una vez en quién sabe cuándo”.
Discover Puerto Rico también reaccionó al fenómeno y compartió una publicación en la que explica algunas de las referencias de la canción, como los aplausos al aterrizar, la combinación de Malta con mofongo y el significado de la palabra “papacito”, entre otras.
¿Qué dice The Puerto Rico Song?
First time in San Juan, mi hijo
Capital of Puerto Rico
Immediately was enchanted
The whole plane clapped when we landed
Didn’t wanna do just tourist stuff
So I took the bus to Caguas
It’s a wild place to vacation
Slot machines in the bus station
On my first time in Puerto Rico, Malta and mofongo, papacito
One flag is light, the other dark blue
And a Barack Obama statue
All of this in Puerto Rico
Versión en español
Primera vez en San Juan, mi hijo
Capital de Puerto Rico
Inmediatamente quedé encantado
Todo el avión aplaudió cuando aterrizamos
No quería hacer solo cosas turísticas
Así que tomé el autobús a Caguas
Es un lugar salvaje para vacacionar
Máquinas tragamonedas en la estación de autobuses
En mi primera vez en Puerto Rico, Malta y mofongo, papacito
Una bandera es clara, la otra azul oscuro
Y una estatua de Barack Obama
Todo esto en Puerto Rico