El ritmo que actualmente está poniendo a Puerto Rico en el mapa digital no viene de una estrella de música urbana, sino de una canción creada con inteligencia artificial (IA) que se ha vuelto viral en redes sociales.

The Puerto Rico Song, del creador de contenido Saxboybilly18, cuyo nombre real es Bill Stiteler, oriundo de Pittsburgh, Pensilvania, ha desatado un fenómeno en Instagram y TikTok, donde el video original acumula 3.3 millones de reproducciones, hasta el momento.

Stiteler utiliza la plataforma de IA Suno para crear este tipo de contenido musical, un formato que ha repetido con canciones dedicadas a distintas ciudades del mundo.

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Grandes figuras, como el cantante Charlie Puth, el intérprete de música country Luke Combs, el grupo O-Town y el equipo de béisbol The Party Animals, de la Banana Ball Championship League, se unieron al furor de la pegajosa canción, que incluso hace referencia a Caguas.

@otown_official Guess we need to book a tour in Puerto Rico now? 🇵🇷 ♬ original sound - saxboybilly18

También se unió al contagioso tema el periodista David Begnaud, quien ganó notoriedad en la Isla tras las coberturas del huracán María y las protestas del verano de 2019 que terminaron con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Stiteler destaca en su podcast, The Saxcast, que el tema tuvo un inesperado crecimiento. “La canción de Puerto Rico, ni siquiera pensé que sería posible, se está haciendo aún más grande”, aseguró.

Incluso dijo que tenía pautadas unas reuniones con Discover Puerto Rico, la organización que se encarga de promocionar a Puerto Rico como destino turístico.

“Veo esto como un suceso aleatorio en mi ascenso lento y constante”, dijo. “Visito lugares al azar, actualizo mi Patreon, hago videos de viajes y ese es mi ascenso, así que lo veo como un momento aleatorio que ocurre una vez en quién sabe cuándo”.

Discover Puerto Rico también reaccionó al fenómeno y compartió una publicación en la que explica algunas de las referencias de la canción, como los aplausos al aterrizar, la combinación de Malta con mofongo y el significado de la palabra “papacito”, entre otras.

¿Qué dice The Puerto Rico Song?

First time in San Juan, mi hijo

Capital of Puerto Rico

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Immediately was enchanted

The whole plane clapped when we landed

Didn’t wanna do just tourist stuff

So I took the bus to Caguas

It’s a wild place to vacation

Slot machines in the bus station

On my first time in Puerto Rico, Malta and mofongo, papacito

One flag is light, the other dark blue

And a Barack Obama statue

All of this in Puerto Rico

Versión en español

Primera vez en San Juan, mi hijo

Capital de Puerto Rico

Inmediatamente quedé encantado

Todo el avión aplaudió cuando aterrizamos

No quería hacer solo cosas turísticas

Así que tomé el autobús a Caguas

Es un lugar salvaje para vacacionar

Máquinas tragamonedas en la estación de autobuses

En mi primera vez en Puerto Rico, Malta y mofongo, papacito

Una bandera es clara, la otra azul oscuro

Y una estatua de Barack Obama

Todo esto en Puerto Rico