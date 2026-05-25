La tensión se apoderó de los predios de la Casa Blanca luego de que varios disparos interrumpieran transmisiones en vivo de periodistas que se encontraban trabajando en el lugar durante la tarde del sábado en Washington, D.C.

Una de las escenas quedó captada en tiempo real por la corresponsal de NBC, Julie Tsirkin, quien grababa un segmento televisivo cuando comenzaron a escucharse múltiples detonaciones cerca del complejo presidencial.

En un video publicado posteriormente en sus redes sociales, la periodista aparece desconcertada mientras intenta identificar el origen del ruido. “¿Qué es eso?”, preguntó a uno de los camarógrafos presentes, quien inicialmente pensó que se trataba de fuegos artificiales.

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@nbcsouthflorida Caught on video: Gunshots heard near the White House while Nightly News reporter was about to tape for the show ♬ original sound - NBCSouthFlorida

Segundos después, la situación cambió drásticamente. Tsirkin y parte del personal de prensa corrieron hacia la sala de conferencias mientras agentes armados del Servicio Secreto se desplegaban en el área para asegurar el perímetro.

Las reacciones en redes sociales han sido mixtas, ya que algunos señalan lo tardía de su reacción a buscar refugio, mientras otros defiende su actitud.

El Departamento de Policía Metropolitana identificó al presunto atacante como Nasire Best, de 21 años. Según las autoridades, el hombre se acercó al complejo de la Casa Blanca y abrió fuego en repetidas ocasiones, hiriendo a un transeúnte antes de ser abatido por miembros del Servicio Secreto.

Durante el incidente, el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca, aunque funcionarios federales aseguraron posteriormente que resultó ileso.

Poco después del tiroteo, Tsirkin relató en NBC News los momentos de caos que vivió junto a su equipo de trabajo.

“Estábamos en el North Lawn preparándonos para grabar cuando escuchamos lo que parecían entre 20 y 30 disparos”, explicó la periodista desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

La corresponsal añadió que vio a un agente del Servicio Secreto salir rápidamente de una caseta de seguridad con su arma desenfundada mientras ordenaba a las pocas personas presentes correr hacia el interior del edificio.

Más tarde, Tsirkin ofreció detalles adicionales a través de Instagram, donde aseguró que el sospechoso se aproximó a un punto de control poco después de las 6:00 p.m. y comenzó a disparar de forma indiscriminada tras sacar un arma de una bolsa. También destacó la rápida reacción de seguridad, señalando que la Casa Blanca fue cerrada de inmediato.

#abcnews ♬ original sound - ABC News @abcnews The White House North Lawn was cleared by the Secret Service on Saturday evening after the sound of apparent gun shots. ABC News' Selina Wang was filming a piece for our social media platforms when the shots rang out. The Secret Service said it was aware of the reports. #whitehouse

Otra periodista que vivió momentos de pánico fue la corresponsal senior de ABC News, Selina Wang, quien también se encontraba transmitiendo en vivo cuando comenzaron las detonaciones.

Las imágenes muestran cómo reporteros y miembros del personal se lanzaron al suelo buscando protección mientras los disparos continuaban. Wang describió posteriormente la escena como una ráfaga de “docenas de disparos”, reflejando el terror vivido en uno de los lugares más vigilados de Estados Unidos.