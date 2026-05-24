El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este domingo el tiroteo ocurrido el sábado frente a la Casa Blanca para reivindicar la construcción en marcha de un gran salón de baile en la residencia presidencial, que incluiría un complejo de seguridad.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, declaró Trump en su red Truth Social.

El presidente recordó que este suceso tiene lugar un mes después del intento de asesinato que sufrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y afirmó que “demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington”.

PUBLICIDAD

“La seguridad nacional de nuestro país así lo exige”, subrayó.

Trump se refirió así a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, destinado a albergar grandes eventos sociales, pero que también contaría con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación.

La construcción del edificio, anexo a la residencia presidencial, tendrá un presupuesto de 400 millones de dólares, el doble de lo estimado en un inicio, que según Trump será financiado por él mismo y por donantes, aunque los republicanos en el Congreso debaten una partida de 1,000 millones para dotar de seguridad al complejo.

El sábado, un hombre armado abrió fuego en el perímetro de seguridad de la Casa Blanca, lo que desencadenó un tiroteo con las autoridades en el que murió el sospechoso y resultó herido un transeúnte.

Trump se encontraba en ese momento en la Casa Blanca, que fue puesta bajo cierre de seguridad como medida de prevención mientras la policía investigaba lo ocurrido.