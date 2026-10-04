El rector de la Universidad de Cornell calificó de «profundamente inquietante» la presunta violación en grupo de una estudiante en la sede de una fraternidad en 2024, afirmó que esto pesaría sobre la universidad durante los próximos años y se comprometió a ofrecer una mayor transparencia ante la creciente indignación por la gestión del caso por parte de la institución.

En un mensaje de vídeo de ocho minutos dirigido a la comunidad de Cornell, Michael Kotlikoff describió la semana pasada como una de las más difíciles de la historia de la universidad y reconoció que existían dudas inquietantes sobre las investigaciones que se llevaron a cabo a raíz de las denuncias.

PUBLICIDAD

«Me duele el corazón cuando pienso en lo que tuvo que pasar», afirmó Kotlikoff. «Esto plantea cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre las agresiones sexuales, la deshumanización y ciertos aspectos de la cultura de las fiestas, así como el consumo de alcohol y drogas».

Kotlikoff reafirmó su compromiso de respaldar una revisión independiente de la gestión del caso por parte de Cornell, solicitada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y afirmó que el Consejo de Administración de la universidad daría a conocer los detalles la próxima semana. Asimismo, expresó su apoyo a la decisión de Hochul de remitir la investigación penal al fiscal general del estado.

«Quiero reconocer algo que a una institución le puede resultar difícil admitir», afirmó Kotlikoff. «No tenemos todas las respuestas, pero nos comprometemos a investigar y a encontrar las respuestas que nuestra comunidad se merece».

En los últimos días ha aumentado el escrutinio sobre la respuesta de Cornell ante las acusaciones de que la mujer fue víctima de una agresión sexual por parte de varios miembros de una fraternidad en 2024. La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, ha demandado a la universidad y a siete antiguos alumnos.

Durante una audiencia celebrada el jueves en el marco de una asamblea estudiantil, en la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y debatir propuestas para mejorar la respuesta de Cornell ante las agresiones sexuales, varios oradores pidieron la dimisión de Kotlikoff.

A Hochul, a quien se le preguntó en una rueda de prensa el viernes si creía que Kotlikoff debería dimitir por la gestión del caso por parte de la universidad, se negó a pronunciarse al respecto, alegando que aún no disponía de suficiente información.

PUBLICIDAD

Kotlikoff reconoció su frustración por el hecho de que Cornell no se haya comunicado lo suficiente, y afirmó que eso ha generado desconfianza. Aunque mencionó «límites legales y de privacidad reales» en cuanto a lo que la universidad puede revelar, se comprometió a ofrecer una mayor transparencia y más oportunidades para que los estudiantes, los padres y otras personas puedan interactuar con los responsables de la universidad.

Además, se comprometió a que Cornell apoyara las iniciativas legislativas destinadas a modificar la legislación de Nueva York en materia de agresiones sexuales.

El caso ha reavivado el debate sobre una ley estatal que dificulta la persecución judicial de las agresiones sexuales en las que intervienen personas que consumen alcohol o drogas de forma voluntaria, incluso si llegan a estar demasiado ebrias como para dar su consentimiento.

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, invocó la ley para defender su decisión inicial de no presentar cargos, alegando que la declaración original de la mujer ante la policía describía un consumo voluntario de drogas y relaciones sexuales consentidas.

Los críticos llevan mucho tiempo intentando subsanar lo que denominan la «laguna jurídica de la intoxicación voluntaria», que distingue entre las personas que se encuentran incapacitadas por drogas administradas sin su consentimiento y aquellas que se han intoxicado voluntariamente. Hochul se ha comprometido a impulsar cambios en la ley.

Kotlikoff también pidió que se «analizara en profundidad el papel de las fraternidades y hermandades en la vida universitaria», y afirmó que Cornell involucraría a estudiantes, antiguos alumnos y otras personas en el estudio de cómo preservar las ventajas de la vida en las fraternidades y hermandades, al tiempo que se refuerzan la rendición de cuentas y la transparencia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.