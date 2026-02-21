TRUCKEE, California. Las autoridades trabajaron el viernes para reducir el riesgo de deslizamientos más mortales, mediante explosiones controladas en la zona donde se produjo una avalancha en la Sierra Nevada de California, para que los equipos pudieran recuperar de forma segura los cuerpos de las personas fallecidas.

Los equipos de rescate cargaron un vehículo para nieve con esquís y otros suministros y se dirigieron a la zona cercana a Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Las labores de mitigación de avalanchas están diseñadas para liberar intencionalmente la capa de nieve inestable y reducir el riesgo cuando los equipos de rescate entran.

El mal tiempo y la amenaza de más avalanchas han impedido que los equipos recuperen de forma segura los cuerpos de las ocho personas fallecidas y otra que sigue desaparecida tras la avalancha del martes, que fue aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol.

Las autoridades están investigando la avalancha, incluyendo si la negligencia criminal influyó en la tragedia, según informó el viernes la oficina del sheriff que lidera una de varias investigaciones. Las preguntas que se están considerando son por qué la compañía de viajes que organizó la excursión de esquí de travesía no canceló ante una fuerte tormenta y qué sabían sus guías a medida que empeoraba el clima.

Tanto la oficina del Sheriff del Condado de Nevada como una agencia estatal que regula la seguridad laboral han abierto investigaciones. Ashley Quadros, portavoz de la oficina del sheriff, se negó el viernes a compartir más información, afirmando que se trata de una investigación abierta.

Seis de las personas fallecidas formaban parte de un grupo muy unido de amigos, esquiadores de travesía experimentados que sabían cómo navegar por la naturaleza alpina, informaron sus familias. Las otras tres personas fallecidas o presuntamente fallecidas eran guías.

“Estamos devastadas, más allá de las palabras”, declararon las familias en un comunicado publicado el jueves a través de un portavoz. Las mujeres eran madres, esposas y amigas que “conectaban a través del amor por la naturaleza”, dijeron, y llevaban equipo de seguridad contra avalanchas y se preparaban para la excursión de travesía. Las víctimas eran queridas por sus vecinos.

Las seis fueron identificadas como Carrie Atkin, Liz Clabaugh, Danielle Keatley, Kate Morse, Caroline Sekar y Kate Vitt, y vivían en el área de la Bahía de San Francisco, en Idaho y en el área del Lago Tahoe. Las familias pidieron privacidad durante su duelo.

Los 15 esquiadores comenzaron su viaje de tres días el domingo, justo cuando se intensificaban las advertencias sobre la tormenta. A primera hora del martes, las autoridades advirtieron que se esperaban avalanchas.

Los expertos en seguridad contra avalanchas afirman que no es raro que los esquiadores de travesía salgan cuando hay una alerta o incluso una advertencia de avalancha.

Blackbird Mountain Guides, que lideraba la expedición, informó que los guías que participaron en la caminata estaban capacitados o certificados en esquí de travesía y eran instructores del Instituto Americano para la Investigación y Educación en Avalanchas.

“Aún no tenemos todas las respuestas, y puede que pase algún tiempo antes de que las tengamos”, declaró el fundador Zeb Blais en un comunicado. “Mientras tanto, por favor, recuerden a las personas afectadas”.

El deslizamiento fue el más mortífero en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 escaladores murieron en el Monte Rainier, en el estado de Washington.