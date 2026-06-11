Nueva York. Activistas por los derechos de los animales y varios concejales de Nueva York renovaron este miércoles una campaña para vetar por ley los carruajes de caballos que operan principalmente para el turismo en Central Park después de que anoche muriera otro caballo, aparentemente sano.

El caballo, Deniz, tenía 16 años y había pasado recientemente su chequeo con el veterinario, según dijo al canal local ABC7 su propietario desde hacía una década, Nurettin Kirbiyik, quien aseguró que ayer el animal estaba comiendo, bebiendo y actuando con normalidad antes de caer al suelo y fallecer.

La organización animalista PETA denunció que el sector de los carruajes con caballos siga en pie y reclamó una vez más que los legisladores de Nueva York aprueben la Ley de Ryder, un proyecto de ley para prohibir esas operaciones, que fue tumbado por el Concejo a finales del año pasado.

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Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) y de NYCLASS (Neoyorquinos por calles limpias, habitables y seguras), junto a concejales como Christopher Marte, que es el patrocinador del proyecto de ley, acudieron hoy a la escalinata de la Alcaldía para pedir que esta se apruebe.

“Si el Concejo necesitaba una señal de que es hora de aprobar la Ley de Ryder, aquí está. ¿Cuántos caballos más han de colapsar y morir en las calles de Nueva York antes de que pongamos a pastar a la mortal industria de los carruajes de caballos?”, señaló en una nota la directora de PETA, Ashley Byrne.

El sindicato Trabajadores del Transporte (TWU, en inglés), que engloba a los conductores de los carruajes, aseguró por su parte a los medios locales que está “de luto” por la muerte de Deniz.

Según TWU, hay unos 170 conductores y propietarios de carruajes de caballos con licencia en Nueva York que usan tres establos de propiedad privada en el oeste de Manhattan, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, y están sometidos a regulaciones locales de bienestar animal.