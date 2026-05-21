Los líderes republicanos del Senado tienen previsto abandonar este jueves una propuesta para destinar 1,000 millones de dólares en fondos de seguridad para el complejo de la Casa Blanca y el salón de baile del presidente Donald Trump, luego de que miembros de su propio partido cuestionaran el momento de la solicitud y la falta de detalles en la petición del Servicio Secreto.

Presionados por la Casa Blanca, los republicanos habían intentado añadir el dinero a un proyecto de ley de aproximadamente 70,000 millones de dólares para restablecer fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta de seguridad enfrentó rechazo de algunos legisladores republicanos que cuestionan el costo y cómo se utilizarían los fondos de los contribuyentes.

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El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, reconoció el miércoles que existen “problemas de votación en curso”, mientras los líderes intentaban medir el apoyo republicano y determinar qué permitirían las reglas de la cámara en el proyecto.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, dijo el miércoles que el proyecto estaría “de vuelta a la casilla de salida” sin el dinero de seguridad, porque “los votos no están”.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, calificó como una “mala idea” el intento de incluir el paquete de seguridad en el proyecto y dijo que no cree que haya suficiente respaldo para aprobarlo, incluso si se redujera el costo.

Las negociaciones ocurren mientras los demócratas han criticado a los republicanos por intentar financiar el salón de baile de Trump cuando los votantes están preocupados por temas de asequibilidad básica, y mientras algunos legisladores republicanos han mostrado creciente frustración con el expresidente.

Varios senadores republicanos se han manifestado en contra del fondo de acuerdo de 1,776 millones de dólares de la administración diseñado para compensar a aliados de Trump que creen haber sido perseguidos, y muchos se molestaron por el respaldo del presidente esta semana al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la primaria contra el senador John Cornyn.

“Siempre hay consecuencias al enfrentarse a los senadores de Estados Unidos”, dijo Thune el miércoles. El presidente “obviamente tiene a sus favoritos y a las personas que quiere respaldar, y esa es su prerrogativa. Pero lo que tenemos que hacer aquí es avanzar con la agenda, y obviamente eso puede volverse un poco más complicado”.