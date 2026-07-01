Las autoridades identificaron como Brittany Clark, de 31 años y residente de Orlando, a la mujer que murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, dentro del bosque estatal Little Big Econ, en Florida, según reportó WESH 2 News.

Tras conocerse la identidad de la víctima, su novio calificó la tragedia como una pesadilla. “Brittany era una persona increíble y muy cariñosa, y no merecía irse de esa forma. Era la persona más fuerte y extrovertida que he conocido en mis 30 años de vida”, expresó en un mensaje de texto enviado a NBC News.

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Clark estaba nadando junto a unas amistades cerca del Barr Street Trailhead alrededor de la 1:30 p.m. del domingo pasado cuando fue mordida por el caimán.

Las llamadas al 9-1-1 evidenciaron la desesperación del momento, con descripciones de heridas extremadamente graves. “Ambos brazos están dislocados... prácticamente desprendido... un brazo está completamente fuera”, relató la persona que llamó a emergencias.

Su novio intentó ayudarla tratando de sacarla de las fauces del caimán, que finalmente la soltó. Clark murió de camino al hospital.

Dos caimanes fueron capturados en el área como parte de la investigación, uno de 13 pies de largo y otro de 12 pies. Las muestras serán analizadas para determinar cuál de los dos fue el que atacó a la víctima.

Los ataques de caimanes son poco frecuentes en el estado, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.