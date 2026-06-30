Una mujer de 31 años murió tras ser atacada por un caimán mientras nada en el río Econlockhatchee dentro del bosque estatal Little Big Econ, en Florida.

La mujer, residente de Orlando, estaba nadando junto a unas amistades cerca del Barr Street Trailhead alrededor de la 1:30 p.m. del domingo pasado cuando fue mordida por el caimán, según reportó WESH 2 News.

Las llamadas al 9-1-1 revelan la desesperación del momento, con descripciones de heridas extremadamente graves.

“Ambos brazos están dislocados... prácticamente desprendido... un brazo está completamente fuera”, relató la persona que llamó a emergencias.

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Su novio intentó ayudarla tratando de sacarla de las fauces del caimán, que finalmente la soltó.

La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado, murió de camino al hospital.

Dos caimanes fueron capturados en el área como parte de la investigación, uno de 13 pies de largo y otro de 12 pies. Las muestras serán analizadas para determinar cuál de los dos fue el que atacó a la víctima.

Los ataques de caimanes son poco frecuentes en el estado, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.