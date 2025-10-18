El asesinato de Jacqueline Torres García, una niña puertorriqueña de 12 años conocida como “Mimi”, sigue generando profundo dolor e indignación tanto en la comunidad local como en Puerto Rico, luego de que su madre, su pareja y una tía fueran acusados en relación con su brutal muerte.

Los restos de la menor fueron encontrados la semana pasada dentro de un contenedor, en el patio trasero de una residencia en New Britain,Connecticut, y el caso ha ido revelando detalles que estremecen a vecinos y autoridades por igual.

Los acusados son su madre, Karla García; su novio, Jonathan Nanita; y la tía de la niña, Jackelyn García.

Según la Policía, tanto la madre como su pareja enfrentan cargos de asesinato, mientras que la tía ha sido acusada por crueldad infantil.

Un mensaje perturbador

Una de las personas más impactadas por el caso es Kimberly White, vecina de Karla García desde abril. Según explicó a medios locales, nunca sospechó que una persona a quien describía como “energética y siempre de buen humor” pudiera estar implicada en un crimen tan grave.

“Molesto y desgarrador…”, expresó Kimberly al referirse a sus sentimientos al conocer la acusación, según publicó Telemundo.

Ambas se conocieron a través de sus hijos, quienes compartían juegos y momentos familiares. De hecho, White reveló que García incluso llegó a cuidar a su hijo en varias ocasiones.

Poco después del hallazgo del cuerpo de Jacqueline, Kimberly y Karla mantenían comunicación frecuente, incluso discutían la idea de iniciar juntas un podcast. En uno de esos intercambios, García le envió un mensaje que ahora es parte de la atención policial:

“Yo no puse a mi hija en ese contenedor, ni la tiré como si fuera basura… yo estoy de luto…”, escribió Karla, según relató Kimberly.

El número de teléfono desde donde se envió el mensaje fue verificado por un familiar de García, y se confirmó que la comunicación ocurrió el sábado. White dijo que vio a Karla por última vez al día siguiente, pocas horas antes de que fuera arrestada por las autoridades.

Otros hijos bajo custodia del Estado

El Departamento de Policía de New Britain informó que los otros hijos de Karla García están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Connecticut, mientras continúa la investigación.

El caso ha provocado múltiples reacciones tanto en la diáspora puertorriqueña como en Puerto Rico, donde se pide justicia por la menor. Las autoridades locales continúan recopilando pruebas mientras evalúan si podrían añadirse nuevos cargos.