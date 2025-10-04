El senador republicano Rick Scott reiteró su respaldo al despliegue militar estadounidense contra los cárteles de la droga en el Caribe e indicó que el presidente Donald Trump “está haciendo lo correcto”.

“Es una guerra contra quienes quieren matar a estadounidenses. Recordemos que el jefe de los cárteles es (Nicolás) Maduro. No es el presidente de Venezuela, es el jefe de los cárteles de la droga, el Cártel de los Soles (...) trafica con drogas “, expresó Scott en una entrevista ofrecida a NTN24.

Sobre si este despliegue militar en el Caribe puede traducirse como el final de Maduro, Scott argumentó que “siempre ha tenido la esperanza de que Maduro se vaya” y enfatizó que “Edmundo González es el verdadero presidente de Venezuela”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de un ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela y dijo: “Bueno, uno esperaría que lo que ocurra es que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes”.

En cuanto a la legalidad del despliegue militar estadounidense y las acciones en aguas del Caribe, el legislador dijo que es completamente legal: “Estos cárteles están matando ciudadanos estadounidenses. El ejército está para defender a nuestros ciudadanos. Esto es completamente legal”.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este viernes que sus fuerzas armadas efectuaron otro ataque contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, detalló en un comunicado que la acción fue ejecutada por orden directa del presidente Donald Trump. El operativo se llevó a cabo en el área de responsabilidad del Comando Sur (Ussouthcom).

Hegseth señaló que la inteligencia militar estadounidense verificó que la nave transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con rumbo a Estados Unidos.

Cuatro muertos en embarcación cerca de Venezuela

El ataque a la embarcación cerca de Venezuela dejó cuatro fallecidos a bordo del barco, calificados por las autoridades norteamericanas como “narcoterroristas”. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, advirtió Hegseth en su mensaje publicado en la red social X.

La operación surge tras la reciente notificación del gobierno de Trump al Congreso en la que la Casa Blanca sostuvo que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra carteles de la droga.

Washington ha venido intensificando su presencia militar en la región para reforzar la cooperación con países aliados y ampliar las operaciones de interdicción marítima en el Caribe y el Atlántico.