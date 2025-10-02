Caracas. Venezuela exigió este jueves al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar lo que califica como una postura “guerrerista”, tras denunciar una “incursión ilegal de aeronaves de combate” del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe, donde el gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional", dijo el ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.

El gobierno venezolano dijo que denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, la “incursión ilegal de aeronaves de combate” de Estados Unidos que, señaló, puso “en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial” en el Caribe. Maduro informó que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de que “se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas”.