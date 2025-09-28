El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mostró este sábado en Nueva York su preocupación por la situación en las costas de Venezuela.

“Estamos muy preocupados por lo que hacen los estadounidenses, por ahora, en aguas internacionales, pero cerca de aguas territoriales de Venezuela”, dijo Lavrov en rueda de prensa al término de su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La situación es realmente grave. Hay importantes fuerzas navales allí, incluido un submarino nuclear”, agregó.

Según el jefe de la diplomacia rusa, en ese contexto, suenan amenazas de “una intervención militar directa”.

Lavrov se solidarizó con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, que tienen “todo el derecho de elegir su camino político, económico y social”, dijo.

“Consideramos inaceptable la injerencia en asuntos internos (de Venezuela) y de cualquier otro país”, señaló.

El Ejército de Estados Unidos está preparando ya planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, según adelantó este viernes la cadena NBC News citando dos funcionarios estadounidenses anónimos cercanos al asunto.

Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, el presidente Donald Trump aún no ha aprobado ninguna decisión, declararon las fuentes, que apuntaron a que lo que se está planeando son ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

El Gobierno Trump ha dicho que el contingente estadounidense, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear o aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas del Caribe que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

Washington acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que según la Casa Blanca envía cargamentos de droga a Estados Unidos.

Venezuela considera que el operativo militar en el Caribe solo busca ejercer presión para apartar al chavismo del poder.