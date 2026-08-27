La tragedia de una pareja del sur de Florida dio un giro aún más doloroso cuando su vivienda fue saqueada apenas días después de que ambos perdieran la vida en un accidente de helicóptero durante un safari en Kenia.

Las autoridades de Coral Gables arrestaron a Geybert Alexander García, de 40 años, y Melany Perdomo, de 24, acusados de irrumpir en la residencia de Henry Parra, de 55 años, y Adam Hlavaty, de 42, quienes fallecieron junto a otras cinco personas en el siniestro ocurrido el 19 de agosto.

De acuerdo con el informe policial, el robo ocurrió entre el 20 y el 22 de agosto, mientras la pareja aún permanecía fuera del país. Los sospechosos habrían destrozado la vivienda y robado documentos personales y comerciales, joyas, equipos electrónicos, obras de arte y dos vehículos de lujo: un Land Rover 2023 y un Porsche Taycan 2020.

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Durante el allanamiento a la casa de los acusados, los investigadores recuperaron gran parte del botín, incluida una escultura valorada en más de $500,000, además de herramientas presuntamente utilizadas para fabricar documentos falsificados.

La investigación avanzó gracias a la señal de un MacBook sustraído de la residencia, cuyo sistema de rastreo condujo a los detectives hasta la vivienda de los sospechosos. Al llegar, encontraron ambos vehículos estacionados frente a la propiedad y recuperaron numerosos objetos pertenecientes a las víctimas.

En la audiencia judicial, el abogado de García presentó un documento que supuestamente autorizaba a su cliente a utilizar los vehículos y entrar a la casa. Sin embargo, una amiga cercana de la pareja declaró que eso era imposible porque Henry Parra y Adam Hlavaty ya se encontraban de viaje cuando el documento habría sido firmado. Un detective de Coral Gables también aseguró que creía que se trataba de una falsificación, y la jueza negó la libertad bajo fianza a ambos acusados.

La tragedia

Henry Parra, empresario de aviación y exintegrante de la Marina de Estados Unidos, y Adam Hlavaty, ejecutivo del sector inmobiliario, eran parte de un grupo de siete personas que murió cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló en una zona montañosa del condado de Samburu, en Kenia. Las autoridades kenianas mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó el accidente.