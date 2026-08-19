José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples, murió a los 55 años en un accidente de helicóptero en Kenia, reveló la cadena de televisión.

Suárez, quien tuvo más de 25 años desempeñandose como periodista en los medios de comunicación, figuró entre los cinco estadounidenses que feneció tras la aeronave caer este miércoles en el Condado de Samburu, al noreste del estado africano.

“José fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, expresaron César Conde, presidente de NBCU News Group; Valari Staab, presidenta de NBCU Local; y José Cancela, presidente de Telemundo Station Group, en un comunicado de prensa.

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Suárez ocupó puestos de liderazgo en diversas estaciones de Telemundo alrededor de Estados Unidos. Antes de asumir la dirección de las estaciones de Florida, estuvo al frente de mercados como Sacramento, Fresno, Las Vegas, Salt Lake City y San Antonio.

Oriundo de Florida, Suárez inició su carrera como reportero y presentador de noticias en medios locales de Florida, Ohio y Texas antes de incorporarse a NBCUniversal.

En su trayectoria vinculada a la compañía, este también desempeñó funciones relacionadas con programación, creatividad y medios digitales.

A lo largo de su carrera, Suárez recibió múltiples reconocimientos, como un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario, así como varios galardones otorgados por la Associated Press.