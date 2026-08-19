El influencer dominicano Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, se convirtió en el primer eliminado de “Top Chef VIP 5”, de Telemundo.

Después de no lograr satisfacer las exigencias del jurado con un arroz caramelizado con pulpo, el creador de contenido tuvo que abandonar la competencia de cocina.

Tras la eliminación de Caramelo, la modelo española Athenea Pérez, la bailarina boricua Nievelis González y el actor peruano Miguel Arce fueron salvados.

“Siempre digo que el destino y las cosas pasan como pasan, unos se van adelante y otros atrás. Lo acepto”, dijo Caramelo en su video de despedida.

Y añadió: “La experiencia duele un poco porque quizás quería durar un poco más aunque más adelante no llegara. Me voy con un trago amargo de Top Chef de no poder seguir avanzando, pero a la misma vez con un impacto fuerte en mí mismo de quiero y haré lo posible por regresar en la próxima temporada, pero cuando regrese voy a venir más listo que, es más, los chefs que son los jueces no van a poder conmigo”.

Se recuerda que Caramelo ganó el reality de convivencia “La casa de los famosos All-Stars” en 2025.