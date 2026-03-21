El espectáculo de un robot bailarín en un restaurante de California terminó desatando el caos cuando la máquina se salió de control, haciendo volar platos y cubiertos por los aires.

El robot, ataviado con un delantal que lee “Soy bueno” en inglés, movía sus brazos y lanzaba patadas mientras los clientes reían y lo grababan. Pero repentinamente, el androide se acercó demasiado a una mesa y comenzó a golpearla, haciendo volar utensilios y todo lo que había en la mesa, según reseño Fox 11.

En el incidente que fue captado en video, puede verse cuando un empleado agarra al robot e intenta detenerlo sin éxito. Fue necesario que más empleados intervinieran para intentar controlarlo, hasta que finalmente lograron desactivarlo.

No pareciera que las acciones del robot fuesen intencionales y se investiga si se trató de un fallo en su programación.

De inmediato las imágenes inundaron las redes, volviéndose virales.

A medida que la tecnología de la robótica y la inteligencia artificial progresa, incidentes de la misma naturaleza van en aumento. Hace unos días, una mujer en las calles de China pasó tremendo susto, cuando pensó que alguien la acechaba. La mujer sufrió un sobresalto que requirió atención médica, luego que se percatara que su “acosador” era un robot. A pesar que la máquina levantó sus manos en un aparente intento de que la mujer se diera cuenta que no era una amenaza, fue necesaria la intervención de las autoridades que “arrestaron” a la máquina, mientras intentaban controlar la situación.