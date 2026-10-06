El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la conservadora Fox News, su cadena de televisión favorita, a la que acusó de dedicar más cobertura a los demócratas que a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

“Fox News dedica más tiempo a cubrir a los candidatos yihadistas y demócratas que a los buenos y viejos republicanos, la gente que salvó a Estados Unidos y lo está haciendo grande de nuevo”, escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario reprochó a la cadena propiedad del magnate Rupert Murdoch que no retransmita sus mítines pese a que sus seguidores del movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos grande de nuevo”) ven el canal.

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“Fox está promoviendo a los demócratas, no a los republicanos ni a los MAGA. ¡Han perdido completamente el rumbo!“, añadió.

Sus críticas llegan mientras las encuestas apuntan a una victoria de los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes y a la posibilidad de que también arrebaten a los republicanos la mayoría en el Senado.

Trump mantiene una estrecha relación con Fox News, cuyos presentadores estrella, como Sean Hannity, suelen defender con vehemencia a su Administración, pero también ha criticado duramente a la cadena cuando considera que su cobertura le resulta desfavorable.

El pasado septiembre, Fox News Media anunció el despido de la presentadora Maria Bartiromo, muy cercana a Trump.

Según publicaron varios medios, la decisión estuvo relacionada con la supuesta filtración de comunicaciones internas de la cadena que Bartiromo hizo al entorno de la Casa Blanca.

Fox News también se sumó el mes pasado al boicot de las grandes cadenas de televisión a la cobertura de Trump, después de que este vetara el acceso de CNN a la Casa Blanca.

Al iniciar su segundo mandato, rel republicano sumó a su gabinete a varias figuras de Fox News, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.