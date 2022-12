( The Associated Press )

La prohibición de TikTok a nivel federal se está cuajando en el Congreso de los Estados Unidos, al revelarse un proyecto de ley bipartidista que busca sacar a la red social del país por su vínculo con China.

La legislación fue presentada por el senador republicano Marco Rubio, el representante republicano Mike Gallagher y el representante demócrata Raja Krishnamoorthi.

El proyecto Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act (ANTI-SOCIAL CCP Act), protegería a los estadounidenses al bloquear y prohibir todas las transacciones de cualquier empresa de redes sociales en o bajo la influencia de China, Rusia y varios otros países extranjeros de interés, según explicaron mediante un comunicado de prensa.

“El gobierno federal aún tiene que tomar una sola acción significativa para proteger a los usuarios estadounidenses de la amenaza de TikTok. No se trata de videos creativos, se trata de una aplicación que recopila datos sobre decenas de millones de niños y adultos estadounidenses todos los días. Sabemos que se utiliza para manipular las fuentes e influir en las elecciones. Sabemos que responde a la República Popular China. No hay más tiempo que perder en negociaciones sin sentido con una compañía de títeres del Partido Comunista Chino. Es hora de prohibir definitivamente TikTok controlado por Beijing”, manifestó Rubio.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, está obligada por ley a disponer los datos de la aplicación al Partido Comunista Chino, indicaron los legisladores.

“TikTok es fentanilo digital que vuelve adictos a los estadounidenses, recopila grandes cantidades de sus datos y censura sus noticias. También es una empresa de medios cada vez más poderosa propiedad de ByteDance, que en última instancia informa al Partido Comunista Chino, el principal adversario de Estados Unidos. Ningún país con un interés pasajero en su propia seguridad permitiría que esto suceda, por lo que es hora de prohibir TikTok y cualquier otra aplicación controlada por el Partido Comunista Chino antes de que sea demasiado tarde”, expresó por su parte Gallagher.

Este proyecto de ley “es un gran paso para proteger a nuestra nación de las infames operaciones de vigilancia digital e influencia de los regímenes totalitarios. Las recientes revelaciones sobre la profundidad de los vínculos de TikTok con el Partido Comunista Chino resaltan la urgencia de proteger a los estadounidenses de estos riesgos antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo Krishnamoorthi.