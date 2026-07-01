Un helicóptero MH-60S Sea Hawk perteneciente al portaaviones George H.W. Bush, se estrelló en horas de la madrugada del miércoles en el Mar Arábigo, informó CBS News.

De acuerdo con información suministrada a ese medio por el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, tres miembros de la tripulación fueron rescatados en el mar, mientras que un cuarto miembro del equipo continúa desaparecido.

Las Fuerzas Armadas descartaron que la nave fuese derribada por fuego enemigo.

“Tres de los cuatro miembros de la tripulación del helicóptero han sido recuperados y se encuentran estables a bordo del George H.W. Bush”, informó el Comando Central de las Fuerzas Navales. “Los recursos de la Marina en la región están buscando al otro tripulante que aún permanece desaparecido”, añadieron.

El incidente ocurrió a eso de las 11: 00 a.m., hora local.

El USS George H.W. Bush es uno de dos portaviones que permanecen en aguas de oriente Medio desde finales de abril. Hasta mayo, las fuerzas estadounidenses habían perdido 42 helicópteros durante la guerra con Irán. La cifra no incluye un helicóptero Apache derribado por un dron iraní en junio, incidente que provocó una escalada en las acciones bélicas contra Irán.