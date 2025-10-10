La tormenta subtropical Karen se formó lejos de tierra el jueves en el norte del océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta subtropical Karen está en aguas abiertas del Atlántico. ( NHC/NOAA )

A las 5:00 a.m., Karen se localizaba a unos 915 kilómetros al norte de las Azores. El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se desplaza hacia el noreste a 9 millas por hora.

No hay vigilancias ni avisos en efecto, y se espera que Karen continúe su trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico.

Una tormenta subtropical tiende a tener una zona amplia de vientos fuertes que llega más lejos de su vórtice, en comparación con una tormenta tropical, que genera lluvias más intensas, según el Servicio Nacional de Meteorología.

PUBLICIDAD

Pronóstico de la tormenta subtropical Karen en la mañana del 10 de octubre de 2025. ( NHC/NOAA )

Quedan unas siete semanas para que finalice la temporada de huracanes de este año en el Atlántico, y los meteorólogos han advertido que el patrón de enfriamiento del océano Pacífico, llamado La Niña y que puede alterar el clima en todo el mundo y potenciar los huracanes, ha regresado.

Puede ser demasiado tarde para que afecte al clima tropical en el Atlántico, pero el fenómeno podría tener otros efectos, desde lluvias intensas hasta sequías en todo el mundo.