La tormenta tropical Jerry continúa desplazándose hacia el noroeste y, aunque su centro se mantiene lejos de Puerto Rico, las bandas externas del sistema podrían traer lluvias y oleaje peligroso a la región durante el día de hoy, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes.

Pronóstico de la tormenta tropical Jerry emitido a las 5:00 a.m. ( NHC/NOAA )

A las 5:00 a.m., el centro de Jerry se encontraba a 80 millas al norte-noreste de las Islas de Sotavento del Norte. El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se mueve hacia el noroeste a unas 17 millas por hora.

PUBLICIDAD

El pronóstico indica que Jerry girará hacia el norte esta noche y continuará esa trayectoria durante el fin de semana, alejándose de la región.

[OCT 10] Elevated Flood Risk today as Jerry moves northeast of the area! ⛈⚡ ¡Riesgo elevado de inundaciones hoy a medida que Jerry se mueve al noreste!⛈️⚡ ℹ️Info: weather.gov/sju #PRwx #USVIwx Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Friday, October 10, 2025

Aun así, la humedad asociada al sistema podría dejar de 2 a 4 pulgadas de lluvia en sectores de Puerto Rico, y en áreas aisladas hasta 6 pulgadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Además, las marejadas generadas por Jerry ya están afectando las costas de Puerto Rico, provocando oleaje fuerte y corrientes marinas peligrosas.

[OCT 10] 🚫⚠️🔴🏊🏻 HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT THROUGH SATURDAY AFTERNOON High risk today across the USVI, extending... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Friday, October 10, 2025

Las autoridades recomiendan precaución a bañistas y navegantes.