Un avión de United Airlines que se dirigía a Roma tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia, después de que un pasajero dejara caer accidentalmente su computadora portátil desde la cabina de pasajeros hasta la bodega de carga.

El hecho ocurrió el 15 de octubre, menos de una hora después del despegue, informó “The New York Post”.

El reporte de la tripulación y la decisión de regresar

“Tenemos un pequeño incidente con un pasajero que, de alguna manera, dejó caer una computadora portátil que estaba por el lateral del avión hacia la zona de carga”, explicó uno de los pilotos al Control de Tráfico Aéreo (ATC, en inglés), de acuerdo con el medio citado.

El portátil, que funcionaba con una batería de iones de litio, cayó en un área sensible del avión, lo que representaba un potencial riesgo de incendio.

“Desafortunadamente, vamos a tener que obtener autorización para regresar a Dulles”, indicó el piloto antes de cruzar el Atlántico.

Durante la comunicación con el control aéreo, la tripulación informó que el dispositivo permanecía encendido y fuera de su alcance.

“Desconocemos su estado. No podemos acceder a él. No podemos verlo. Por lo tanto, nuestra decisión es regresar a Dulles y encontrar esta computadora portátil antes de poder continuar sobre el océano”, añadieron los pilotos, según “The New York Post”.

Maniobra y aterrizaje seguro

Datos de la plataforma Flightradar mostraron que el Boeing 767-400ER realizó un giro de retorno frente a la costa de Boston. El avión aterrizó de nuevo en Dulles a las 12:35 a. m., más de dos horas después del despegue, donde el ordenador fue recuperado sin incidentes.

El vuelo pudo reanudar su trayecto hacia Roma a las 3:25 a. m., llegando a destino con aproximadamente cinco horas de retraso. La tripulación fue reconocida por su rápida decisión orientada a garantizar la seguridad de los pasajeros.

Riesgos de las baterías de litio en aeronaves

Las baterías de iones de litio, presentes en dispositivos electrónicos personales, representan un riesgo para las aeronaves si se dañan o sobrecalientan. Por este motivo, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) prohíbe su transporte en equipaje facturado.

Según datos citados por “The New York Post”, la FAA ha registrado más de 50 incidentes relacionados con baterías de litio en vuelos de Estados Unidos durante este año, una cifra en aumento respecto a años anteriores.

En un caso similar, un vuelo de Air China enfrentó un incendio en pleno vuelo tras la ignición de una batería de litio en la cabina, lo que llevó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.