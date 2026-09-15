Funcionarios de Pensilvania han informado de una cuarta muerte relacionada con el sarampión en ese estado.

La última muerte involucró a un residente de 18 años del condado de Mifflin, en el centro del estado, según indicó la oficina del forense del condado en una publicación de Facebook. La causa fue encefalomielitis aguda diseminada, una complicación neurológica rara y grave del sarampión, señaló.

El sábado, una mujer de 40 años del condado de Jefferson, una zona rural en el oeste de Pensilvania, falleció por complicaciones del sarampión. Y el mes pasado, dos bebés infectados con sarampión murieron en el condado de Lancaster, en la parte sureste del estado.

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Ninguno de los cuatro estaba vacunado, según el departamento de salud del estado. Los bebés eran demasiado jóvenes para recibir la vacuna, de acuerdo con las recomendaciones actuales.

Estados Unidos está atravesando su peor año en materia de sarampión desde 1991 y ha registrado siete muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años, cifra superior al total combinado de muertes reportadas en las tres décadas anteriores.

El brote de sarampión en Pensilvania continúa aumentando, con casi 700 casos reportados en lo que va del año en 38 condados, incluidos unos 100 casos en los últimos siete días. Las muertes asociadas al sarampión son las primeras que se registran en el estado en 35 años, informan funcionarios estatales.

“Mis pensamientos están con las dos familias que perdieron a sus seres queridos a causa de este virus altamente contagioso, mientras Pensilvania enfrenta el peor brote de sarampión en más de tres décadas”, declaró la secretaria de salud del estado, la Dra. Debra Bogen, en un comunicado el martes, haciendo referencia a las dos muertes más recientes: las de los adultos.

“Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en toda Pensilvania para frenar este brote y prevenir más muertes. Eso significa garantizar que las personas tengan los hechos sobre el sarampión y acceso a la vacuna MMR, la cual mantuvo a raya los brotes de sarampión durante décadas”.

La nación eliminó la propagación doméstica del sarampión en el año 2000 mediante el mantenimiento de altas tasas de vacunación, pero estas han caído en los últimos años por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes. Mientras tanto, las infecciones por sarampión han aumentado exponencialmente en los últimos años.

En noviembre, los funcionarios internacionales de salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su condición de países libres de sarampión.

El problema se ha estado gestando durante años, ya que menos niños reciben las vacunas de rutina debido a exenciones de los padres, problemas de acceso a la atención médica y desinformación desmedida. Más recientemente, los funcionarios de salud de la administración Trump, incluido el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., han cuestionado y sembrado dudas sobre la seguridad establecida de las vacunas a un nivel sin precedentes, al tiempo que han retirado el financiamiento a los esfuerzos locales para mejorar las tasas de vacunación.