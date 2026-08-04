Las autoridades de salud investigan tres casos de probable Las autoridades de salud investigan tres casos de probable tularemia, también conocida como fiebre del conejo, en el condado de Suffolk, según informó CNN.

Se trata de una infección grave transmitida por la picadura de garrapatas, o moscas que hallan picado previamente a un mamífero enfermo, generalmente conejos.

La tularemia es transmitida principalmente por la garrapata estrella solitaria o la garrapata americana del perro. La tularemia también puede contagiarse por contacto directo con un animal enfermo, al beber agua o inhalar polvo contaminado con la bacteria F. tularensis., o al consumir carne de conejo contaminada y poco cocida. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

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Los casos de tularemia son más comunes entre mayo y septiembre, seegún los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se han reportado menos de 200 casos anuales del 2019 al 2023, aunque el número de casos ha ido en aumento. Algunos de los síntomas causados por la tularemia son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados, dolores corporales, cansancio, y en aquellos casos provocados por picaduras, una llaga grande que pueden evolucionar en una sepsis potencialmente mortal.

Como evitar la tularemia

Según el Departamento de Salud de Nueva York, la mejor forma de prevenir la tularemia es evitar la picadura de garrapatas. Se recomienda usar pantalones largos, mangas largas y zapatos cerrados durante actividades al aire libre, utilizar guantes al manipular mascotas o animales silvestres y cocinar bien la carne antes de consumirla.

Otras recomendaciones son evitar sentarse en el suelo, troncos caídos o muros de piedra y evitar zonas con maleza densa. También es fundamental revisarse bien el cuerpo luego de actividades en el exterior y usar pinzas puntiagudas, en caso de hallar garrapatas en alguna parte de su cuerpo, para removerlas, luego coloque la garrapata en un recipiente pequeño con alcohol isopropílico para matarla, y limpie el área afectada con alcohol isopropílico o agua oxigenada.

Si presenta sarpullido o fiebre, consulte a un médico., también conocida como fiebre del conejo, en el condado de Suffolk.

Se trata de una infección grave transmitida por la picadura de garrapatas, o moscas que hallan picado previamente a un mamífero enfermo, generalmente conejos.

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La tularemia es transmitida principalmente por la garrapata estrella solitaria o la garrapata americana del perro. La tularemia también puede contagiarse por contacto directo con un animal enfermo, al beber agua o inhalar polvo contaminado con la bacteria F. tularensis., o al consumir carne de conejo contaminada y poco cocida. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

Los casos de tularemia son más comunes entre mayo y septiembre, seegún los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se han reportado menos de 200 casos anuales del 2019 al 2023, aunque el número de casos ha ido en aumento. Algunos de los síntomas causados por la tularemia son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados, dolores corporales, cansancio, y en aquellos casos provocados por picaduras, una llaga grande que pueden evolucionar en una sepsis potencialmente mortal.

Como evitar la tularemia

Según el Departamento de Salud de Nueva York, la mejor forma de prevenir la tularemia es evitar la picadura de garrapatas. Se recomienda usar pantalones largos, mangas largas y zapatos cerrados durante actividades al aire libre, utilizar guantes al manipular mascotas o animales silvestres y cocinar bien la carne antes de consumirla.

Otras recomendaciones son evitar sentarse en el suelo, troncos caídos o muros de piedra y evitar zonas con maleza densa. También es fundamental revisarse bien el cuerpo luego de actividades en el exterior y usar pinzas puntiagudas, en caso de hallar garrapatas en alguna parte de su cuerpo, para removerlas, luego coloque la garrapata en un recipiente pequeño con alcohol isopropílico para matarla, y limpie el área afectada con alcohol isopropílico o agua oxigenada.

Si presenta sarpullido o fiebre, consulte a un médico.