Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vaticinaron que la temporada de garrapatas de este verano, sea peor de lo habitual, a juzgar por el aumento en las visitas a las salas de urgencias por picaduras de estos parásitos que es el más drástico desde el 2017, según informó CBS News.

“Es muy preocupante ver nuevas garrapatas en nuevas zonas y las enfermedades que se propagan a raíz de ellas”, dijo Rebecca Osborn, epidemióloga del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, quien realiza un seguimiento de las garrapatas y las enfermedades que estas transmiten. La científica añadió que el cambio climático ha propiciado la propagación de estos arácnidos parasitarios. “Por lo tanto, las temperaturas más cálidas pueden traer garrapatas a nuevas zonas”.

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Las autoridades sanitarias están monitoreando de cerca la propagación de un tipo de garrapata, la Amblyomma americanum (también conocida como estrella solitaria), cuya picada transmite un síndrome conocido como alfa-gal, que puede causar alergia a la carne roja en las personas infectadas. Otro virus transmitido por las garrapatas es el Powassan, que puede afectar el sistema nervioso central, causar convulsiones, pérdida de la memoria y dificultad para hablar. Actualmente no existe tratamiento para el Powassan.

“Lamentablemente, a pesar de toda nuestra educación sobre la prevención de picaduras de garrapatas, estamos viendo un aumento en todas las enfermedades transmitidas por garrapatas”, añadió Osborne.

La científica explicó que la primera línea de protección para el ser humano son los repelentes de insectos, la ropa de manga larga y mantenerse alertas mientras la temporada de garrapatas avanza.

Que hacer si encuentras una garrapata en tu cuerpo

Los CDC advierten que quitar una garrapata en las primeras 24 horas puede evitar el contagio con la enfermedad de Lyme, una de las infecciones más comunes transmitidas por estos animales.

Si encuentra una garrapata en su cuerpo, remuévala lo antes posible utilizando un extracto de garrapatas o unas pinzas.

Una vez halla extraído la garrapata, si nota fiebre o sarpullido, consulte a su médico.

Reivise cuidadosamente para asegurarse que no tiene más garrapatas.