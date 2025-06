Vance Boelter, el presunto sospechoso de asesinar a tiros a una legisladora de Minnesota y herir a otro, envió un mensaje de texto a un amigo despidiéndose, y diciéndole que seguramente moriría “pronto”.

Según declaraciones que ofreció David Carlson, el amigo de Boelter, a CNN, este enfrentaba problemas económicos. Carlson no pudo precisar qué motivó el ataque de su amigo contra los políticos, Melissa Hortman y su esposo Mark; así como los disparos que recibieron el senador demócrata John Hoffman, y a su esposa, Yvette.

Carlson indicó que el mensaje que le dejó Boelter era de despedida.

“Solo quería que sepan que los quiero mucho a ambos y que ojalá no hubiera sido así. No quiero decir nada más ni implicarlos de ninguna manera porque ustedes no saben nada de esto, pero los quiero mucho y lamento todos los problemas que esto ha causado”, dijo Carlson a periodistas sobre el mensaje que le escribió Boelter.

Carlson aseguró que desde ese mensaje, no supo más de su amigo, hasta que se enteró -por las noticias- de que lo buscaban las autoridades.

Según la investigación del caso, Boelter acudió a la casa de la legisladora Hortman haciéndose pasar por policía, y disparó contra ella y su esposo. Antes de ese ataque, había disparado contra el senador Hoffman y su esposa.

Hoffman se recupera de los disparos, al igual que su esposa Yvette.

Antes de que fuera arrestado, las autoridades encontraron el vehículo en el que Boelter habría conducido hasta las residencias de los legisladores. Dentro del vehículo, se alegó, se encontró una lista de otras 70 personas, entre las que había más políticos, que presuntamente este también buscaba asesinar.

El hombre, de 57 años ahora está acusado de dos cargos de homicidio intencional y dos cargos de intento de homicidio intencional.