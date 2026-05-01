TACOMA, Washington. La policía de Tacoma, Washington, respondió a un reporte de un posible ataque a puñaladas en una escuela secundaria y encontró a cuatro estudiantes y un guardia de seguridad adultos heridos, informaron las autoridades el jueves.

El sospechoso, un estudiante, fue detenido y también resultó herido, dijo Shelbie Boyd, portavoz del Departamento de Policía de Tacoma.

Todos los heridos fueron trasladados a un hospital, incluyendo al sospechoso, agregó.

El Departamento de Bomberos de Tacoma respondió a la Escuela Secundaria Foss a la 1:38 p.m. por un posible ataque a puñaladas, dijo la portavoz Chelsea Shepherd. Al llegar, los bomberos atendieron y trasladaron a cinco pacientes a hospitales locales, cuatro de ellos en estado crítico y uno con heridas leves.

PUBLICIDAD

La sexta persona herida fue detenida por la policía y también trasladada a un hospital local con heridas leves, dijo. Todos se encontraban estables al final de la tarde.

Shepherd no confirmó el tipo de heridas tratadas.

“La escuela está segura y actualmente estamos investigando. Los padres pueden recoger a sus hijos en el estacionamiento de estudiantes. Hay un área de reunificación allí”, dijo Boyd, portavoz de la policía.

La escuela entró en confinamiento a la 1:38 p.m. y los estudiantes fueron enviados a salvo a las 2:45 p.m., informó el Distrito Escolar de Tacoma en un comunicado enviado por correo electrónico. Las actividades escolares y extracurriculares del viernes fueron canceladas.

La escuela reabrirá el lunes con consejeros disponibles para brindar apoyo a estudiantes y personal.

“Agradecemos la rápida y serena actuación de nuestro personal y de los servicios de emergencia”, expresó el distrito.