El hombre que, según las autoridades, intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con armas de fuego y cuchillos, y que habría intentado asesinar al presidente Donald Trump, comparecerá este jueves ante un tribunal, mientras un juez decide si Cole Tomas Allen permanecerá en prisión preventiva mientras espera juicio.

Al solicitar que Allen continúe detenido, los fiscales alegaron que habría planificado el ataque durante semanas y rastreado los movimientos de Trump en línea antes de correr a través de un detector de metales en el Washington Hilton, portando un arma larga, lo que interrumpió uno de los eventos anuales más importantes de la capital del país.

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Allen resultó herido durante el incidente, pero no recibió disparos. Un agente del Servicio Secreto fue impactado, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, según las autoridades. Los fiscales afirman que creen que Allen disparó su escopeta al menos una vez y que un agente del Servicio Secreto respondió con cinco disparos. Sin embargo, no han confirmado públicamente que el proyectil que impactó al agente proviniera de Allen.

En una carta enviada a los fiscales el miércoles, los abogados de Allen alegaron que algunas declaraciones del fiscal general interino Todd Blanche “indican que la evidencia balística recuperada es inconsistente con aspectos de la teoría del gobierno, la evidencia recopilada y/o las declaraciones de testigos”.

El Departamento de Justicia respondió que la evidencia demuestra que Allen disparó su escopeta al menos una vez en dirección al agente del Servicio Secreto. Los investigadores recuperaron al menos un fragmento en la escena del crimen compatible con un perdigón de escopeta, según los fiscales.

“El gobierno no tiene conocimiento de evidencia física, evidencia digital en video o declaraciones de testigos que sean inconsistentes con la teoría de que su cliente disparó su escopeta en dirección al oficial o que el oficial fue efectivamente alcanzado en el pecho mientras llevaba un chaleco balístico”, indicaron los fiscales.

Según documentos judiciales, Allen tomó una foto de sí mismo en su habitación de hotel minutos antes del incidente y portaba una bolsa de municiones, una funda para el arma y un cuchillo enfundado. En mensajes que, según las autoridades, ayudan a entender su motivo, Allen se describió como un “Friendly Federal Assassin” y aludió de forma indirecta a agravios relacionados con acciones de la administración Trump, de acuerdo con escritos enviados a familiares poco antes del tiroteo del sábado en la noche, revisados por The Associated Press.

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USA337. WASHINGTON (DC, EEUU), 29/04/2026.- Fotografía cedida por el Tribunal del Distrito de Columbia donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Tribunal del Distrito de Columbia /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO ( Tribunal del Distrito de Columbia )

Los abogados de Allen están solicitando su liberación, argumentando que el caso del gobierno “se basa en inferencias sobre la intención del señor Allen que generan más preguntas que respuestas”. La defensa señaló además que los escritos de Allen nunca mencionan a Trump por nombre.

“La evidencia del gobierno sobre el delito imputado —el intento de asesinato del presidente— está construida enteramente sobre especulación, incluso bajo la lectura más favorable de su teoría”, escribieron los abogados defensores.

Allen fue acusado el lunes de ese delito, además de dos cargos adicionales por armas de fuego, incluido el uso de un arma durante un crimen violento. De ser hallado culpable del cargo de intento de asesinato, enfrenta cadena perpetua.

Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, es un tutor altamente educado y desarrollador amateur de videojuegos.