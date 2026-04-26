El sospechoso de disparar y provocar el desalojo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que se encontraba el presidente Donald Trump, envió un mensaje a sus familiares unos 10 minutos antes de intentar atacar al mandatario.

En el mensaje, publicado por medios estadounidenses como CNN y The New York Post citando fuentes policiales, Cole Tomas Allen aseguró que no buscaba atacar a civiles en el hotel. Además, pidió disculpas a sus familiares y estudiantes, y dejó entrever que su objetivo principal era asesinar al presidente estadounidense, a quien tildó de “pedófilo”.

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“Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes me representa a mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, escribió presuntamente Allen en un mensaje que fue entregado por familiares a las autoridades.

El escrito, que se alega contiene más de 1,000 palabras, también hace referencia a la Biblia. Específicamente, cita un pasaje del evangelio de Mateo en el que se insta a los cristianos a poner “la otra mejilla”.

“Como cristiano, deberías poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es para cuando tú mismo eres oprimido. Yo no soy la persona violada en un centro de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un escolar hecho estallar ni un niño hambriento ni una adolescente abusada por los muchos criminales en esta administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”, lee el mensaje del sospechoso.

Allen también incluyó en el escrito una lista de objetivos en la que detalla que, además del presidente Trump, presuntamente buscaba atacar a otros funcionarios del gobierno, estableciendo incluso un orden de prioridad y condiciones sobre el uso de la fuerza.

El documento lee de la siguiente manera:

Funcionarios de la administración (excluyendo al Sr. Patel): son objetivos, priorizados de mayor rango a menor

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser incapacitados de manera no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas porque disparar al centro del cuerpo con escopetas afecta a quienes no lo están)

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Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible (es decir, a menos que me disparen)

Policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel

Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel

Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto

“Me disculpo con mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para “Los Más Buscados”, termina el escrito.

Allen fue arrestado luego de intentar irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca —un evento anual— armado con dos armas de fuego y varios cuchillos. Según la investigación preliminar, el sospechoso habría viajado en tren desde California hasta Chicago y posteriormente a Washington D.C., donde se hospedó en el mismo hotel en el que se celebraría la actividad.