Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos resultó herido de bala durante el tiroteo registrado el sábado en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton, luego de que un hombre armado intentara irrumpir en el evento.

El agente, cuya identidad no ha sido revelada, tuvo que ser trasladado a un hospital. Sin embargo, el jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, indicó que el chaleco antibalas fue clave para evitar consecuencias más graves.

“Nos ayudó a evitar una posible tragedia”, afirmó Guglielmi en declaraciones citadas por CNN, al confirmar además que el agente ya fue dado de alta.

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El incidente ocurrió durante la noche del sábado en el evento, al que asistió el presidente Donald J. Trump junto a la primera dama Melania Trump. El mandatario fue escoltado rápidamente fuera del salón tras escucharse los primeros disparos. Además del agente herido, no se reportaron otras víctimas.

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de California.

Cole Tomas Allen, sospechoso de abrir fuego en la cena de corresponsales de Casa Blanca, en Washington D.C. ( Agencia EFE )

Allen, quien cuenta con formación en ingeniería y trabaja como docente, fue detenido en el lugar por agentes del Servicio Secreto.

Las autoridades buscan registrar la casa del sospechoso, a quien se le ocupó un arma larga y múltiples cuchillos. El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) está a cargo de la pesquisa.