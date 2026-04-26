El presidente Donald Trump acudió a su red social, Truth Social, para publicar imágenes de un hombre que aparenta ser el sospechoso de tirotear durante la Cena Anual de Corresponsales en Washington.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió fuera del salón de baile donde Trump y otros invitados se encontraban. Por el momento no queda claro qué ocurrió. El evento fue cancelado y será reprogramado.

The Associated Press indicó que elJefe policial de DC reveló que el sospechoso había sido huésped del hotel. Pero, se desconoce objetivo del atentado.

Además de las imágenes, compartió un video de seguridad que aparenta mostrar al sospechoso corriendo frente a agentes de ley y orden, quienes inmediatamente apuntan sus armas y van tras él.

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Tras ser retirado del evento por agentes del servicio secreto, halagó la labor de las agencias de ley y orden, asegurando que hicieron “un trabajo fantástico”.

“Ha sido una noche intensa en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido”, dijo el mandatario.

Aunque recomendó que “el espectáculo continúe”, el evento fue pospuesto y se celebrará en 30 días.

“Las fuerzas del orden han solicitado que desalojemos las instalaciones, de conformidad con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”, indicó adelantando que se dirigirá a los medios a través de una conferencia de prensa.

Todos los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto fueron evacuados. Entre los asistentes estaba la Primera Dama, Melania Trump; el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el secretario de Estado, Marco Rubio.