Washington. El Senado de Estados Unidos ha logrado avances en las últimas horas de cara a alcanzar un acuerdo que permita financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y poner fin al cierre parcial que comenzó el 14 de febrero y que está provocando retrasos y caos en muchos aeropuertos del país, según han indicado senadores republicanos este martes.

Un grupo formado por senadores republicanos se reunió el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y varios se mostraron hoy optimistas ante la posibilidad de un acuerdo, según han publicado diversos medios estadounidenses.

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Al ser preguntada por los periodistas sobre si los republicanos habían dado con una solución para romper el bloqueo, la senadora Katie Britt de Alabama respondió: “Sí, la tenemos”.

El acuerdo, que según los senadores republicanos podría alcanzarse a final de esta semana, implicaría la financiación de las numerosas agencias que dependen del DHS, incluidas las que afectan a la seguridad de los aeropuertos, pero excluiría los fondos para las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Una vez aprobado esto, los republicanos del Senado intentarían que saliera adelante la financiación para esas operaciones de inmigración, junto con parte de la ley electoral que Trump quiere aprobar y que exige pruebas de identidad de todo ciudadano que se registre para votar en comicios federales.

El DHS permanece cerrado desde hace casi seis semanas por la negativa demócrata a financiar a la agencia que ejecuta la política migratoria de Trump.

Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas contra las redadas migratorias masivas en Mineápolis, los demócratas exigieron unas condiciones para apoyar el presupuesto.

Entre las peticiones se encontraba la necesidad de órdenes judiciales para detenciones o registros en domicilios y que los agentes no lleven máscaras que dificultaran su identificación y que porten cámaras corporales.