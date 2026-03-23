Directivos de la empresa Aerostar, que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, alertaron este lunes que la situación de falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) persiste y, por tanto, se mantiene la recomendación a los pasajeros de llegar a la terminal aérea por lo menos con cuatro horas de antelación a la salida de su vuelo.

Jorge Hernández, director de Aeroestar, espera que esa situación continúe al menos por los próximos días.

Las filas de espera tan solo para el proceso de cotejo a través de TSA han tenido tiempos de espera que han fluctuado entre 30 minutos y cuatro horas, dependiendo de diversos factores, como la cantidad de pasajeros en ese momento y la disponibilidad de empleados de la agencia.

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Hernández indicó que hoy solo estaban operando siete de las 16 líneas de inspección de TSA.

Además, también hay falta de personal del Departamento de Agricultura federal (USDA), lo que también retrasa las filas de aquellas personas con vuelos domésticos, es decir dentro de los Estados Unidos, que tienen que pasar su equipaje por la verificación de USDA.

Para este lunes, el aeropuerto esperaba unos 20,000 pasajeros saliendo de la Isla, y unos 40,000 en total utilizando la instalación. Para los días subsiguientes, incluyendo el venidero fin de semana de ‘spring break’ y la Semana Santa, se esperaban cifras de pasajeros similares, por lo que siguen insistiendo en la recomendación de llegar al menos con cuatro horas de antelación.

De cambiar esa sugerencia, se haría saber al público por diferentes vías, como las redes sociales del Aeropuerto y los medios de comunicación.

Hernández agregó que ya se estaba viendo en el aeropuerto una presencia adicional de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) pero sostuvo que, por ahora, solo están haciendo funciones “de monitoreo y vigilancia”, y no estaban directamente interviniendo en funciones que pudieran acelerar el flujo de las filas de pasajeros.

El funcionario no pudo dar detalles de que funciones adicionales, si alguna, haría esos agentes de ICE.

Agregó que eso es algo que se trabajaría entre las agencias de TSA y ICE.

Hernández indicó que el aeropuerto ha puesto en vigor un sinnúmero de medidas de contingencia adicionales, como la colocación de carpas y vallas, y además cuenta con personal adicional para asistir a los pasajeros, e incluso sus empleados administrativos y directivos se han sumado a ese operativo.

“En cuanto a filas se refiere, esto es histórico. Nunca habíamos visto un impacto como este al procesamiento de filas de pasajeros”, afirmó Hernández.