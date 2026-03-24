El presidente Donald Trump no descartó arrestos de personas indocumentadas en los aeropuertos, tras despachar a personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Según reportó Telemundo 52, Trump planteó que podría haber arrestos de inmigrantes en los aeropuertos, a los que calificó de “territorio fértil” para las operaciones del ICE.

“Esa no es la razón por la que están allí. En realidad, están allí para ayudar”, aclaró.

Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en los aeropuertos los agentes migratorios están desplegados con el fin de mitigar las largas filas provocadas por la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) causada por el cierre parcial del gobierno.

PUBLICIDAD

Telemundo 52 subrayó, sin embargo, que los agentes de ICE no están capacitados en seguridad aérea.

El ICE incluye a agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y agentes de deportación de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, en inglés). Aunque ambos grupos reciben capacitación básica en áreas como uso de armas de fuego y conducción de vehículos, los agentes de deportación se centran en la ley de inmigración, mientras que los agentes de la HSI se capacitan para investigaciones penales más largas y complejas. Algunos de los agentes de HSI trabajan en aeropuertos.

Además de esto, el noticiario consideró que la presencia de ICE también podría atraer manifestaciones y provocar incomodidad entre los viajeros.

Ante la situación, se ha recomendado a los viajeros llegar hasta cuatro horas antes de la salida de su vuelo.