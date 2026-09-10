Dallas. El senador demócrata por Pensilvania John Fetterman participó este miércoles mediante un mensaje grabado en la convención nacional que el Partido Republicano celebra en Texas, donde rechazó “los extremos y el socialismo” y elogió al presidente estadounidense, Donald Trump.

Fetterman se encuentra cada vez más aislado dentro de su propio partido debido a su respaldo a varias iniciativas republicanas, su apoyo a la guerra contra Irán y su firme defensa de la ofensiva israelí en Gaza.

Su inesperada aparición sirvió para presentar al senador republicano Dave McCormick, quien también representa a Pensilvania, antes de su intervención en la convención, celebrada en Dallas.

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“Sí, soy demócrata. ¿Por qué estoy hablando hoy con ustedes? Porque soy un demócrata con sentido común”, afirmó Fetterman en el video, grabado frente a una planta siderúrgica de U.S. Steel cerca de Pittsburgh.

“Siempre voy a defender a Estados Unidos. Siempre voy a rechazar los extremos, el socialismo y esa forma de vida antiestadounidense”, añadió.

El legislador, cuyo escaño se renovará en 2028, aseguró que él y McCormick trabajarán “junto al presidente Trump” para defender la industria siderúrgica de Pensilvania.

Las posturas políticas de Fetterman y su apoyo a iniciativas republicanas lo han convertido en una figura impopular dentro de su partido. Según una encuesta de The Philadelphia Inquirer, The New York Times y la Universidad de Siena publicada en agosto, el 67 % de los votantes demócratas de Pensilvania considera que el senador apoya demasiado a Trump.

Ninguno de los dos escaños de Pensilvania en el Senado se renovará en estas elecciones de término medio. Sin embargo, cuatro escaños del estado en la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas, se disputan en contiendas consideradas competitivas y podrían ser claves para determinar qué partido controlará esa cámara.

En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, por lo que una victoria demócrata en cualquiera de ellas podría obstaculizar la agenda del Gobierno de Trump.