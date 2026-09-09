Maryland. El presidente Donald Trump esperaba con entusiasmo su viaje a Texas para la inusual convención de medio mandato de los republicanos. Sin embargo, su nuevo Air Force One tenía otros planes, al menos por un breve instante.

El presidente llegó a la Base Conjunta Andrews a bordo del Marine One este miércoles por la tarde para su salida programada hacia Dallas. Sin embargo, permaneció dentro del helicóptero durante unos 15 minutos mientras se observaba a personal de la Fuerza Aérea atendiendo al Air Force One y a un tobogán de emergencia inflable que apareció desplegado en la salida delantera derecha, al lado opuesto de la puerta que Trump utiliza habitualmente.

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A la llegada de Trump a la base, la antigua aeronave presidencial azul y blanca fue vista desplazándose desde su hangar hacia la pista, unos cientos de metros por detrás del nuevo avión —un obsequio del gobierno catarí aceptado por Trump, el cual mandó a remodelar y pintar de rojo, blanco, azul y dorado—. Las escaleras delanteras y traseras del avión antiguo se colocaron en su lugar, lo que indicaba la posibilidad de que tuviera que ser utilizado para el viaje de Trump a Texas.

Finalmente, Trump descendió del Marine One y declaró que el tobogán del nuevo avión estaba siendo sometido a una prueba.

“Quieren asegurarse de que todo funcione perfectamente”, afirmó el presidente con respecto al avión comercial que aceptó como regalo del gobierno de Catar y mandó a reacondicionar.

No quedó claro de inmediato si el tobogán se infló de forma intencionada para realizar la prueba o si se trató de un error que tuvo que ser evaluado y corregido. Pese a ello, Trump aseguró no estar preocupado. Al preguntársele si estaba satisfecho con la seguridad del avión, respondió: “Sí, lo estoy; de lo contrario no estaría a bordo”.

Trump abordó poco después mientras la tripulación continuaba con las labores. Con el tiempo, el equipo pareció desinflar, retirar y llevarse el tobogán desplegado.

El Air Force One —la denominación oficial de cualquier aeronave que traslade a un presidente en funciones— despegó rumbo a Dallas poco después.