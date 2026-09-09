Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reafirmó el martes que debe haber elecciones en Venezuela. Sostuvo que los comicios deberían realizarse cuanto antes. Sin embargo, advirtió que primero deben garantizarse las condiciones necesarias.

“Eso lo más pronto posible, desde mi punto de vista, pero hay que hacerlo de una manera apropiada. Si no, vas a tener otro caos”, expresó Rubio.

El funcionario explicó que actualmente se desarrolla un proceso de negociación, reconciliación y transición entre el gobierno interino y la Asamblea Nacional elegida en 2015, a la que Estados Unidos reconoció como la última electa democráticamente.

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“Tenemos negociaciones andando, es decir, negociaciones. Pero realmente es un proceso de reconciliación y transición entre la Asamblea Nacional de 2015, que fue la última Asamblea que nosotros reconocíamos como democráticamente electa, y las autoridades interinas del país”, afirmó.

Rubio aseguró que el proceso ha avanzado favorablemente, pero consideró necesario continuar trabajando para crear las condiciones que permitan celebrar elecciones válidas. Entre los principales desafíos mencionó la reconstrucción de las instituciones venezolanas.

“Hay que tener instituciones, hay que tener una Corte Suprema, hay que tener un comité electoral nacional, tienen que tener maquinarias de votación, tienen que tener partidos políticos, tienes que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse”, dijo el alto funcionario estadounidense.

El secretario de Estado también vinculó este proceso con la recuperación económica de Venezuela. “Eso hay que construirlo a la misma vez que estamos ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica. Tiene también que haber una reconstrucción cívica, una reconstrucción de instituciones que permitan tener elecciones válidas”, señaló.