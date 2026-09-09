Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reprendió a la comunidad internacional el miércoles por no adoptar una postura más dura contra Rusia ante su creciente bombardeo de zonas civiles de Ucrania.

A finales de agosto, Rusia emprendió una semana de ataques nocturnos y diurnos contra Kiev en su bombardeo continuado más intenso de la capital ucraniana desde que comenzó su invasión a gran escala hace más de cuatro años. Los incesantes ataques con misiles y drones han continuado este mes y buscan minar la moral civil, según autoridades ucranianas.

Las sanciones económicas internacionales contra Rusia y los esfuerzos por aislar diplomáticamente a Moscú no han detenido la invasión. Zelenskyy instó a los países a aumentar la presión.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente, ha habido muy poca respuesta de la comunidad internacional a estos ataques, que se cobran vidas prácticamente todos los días”, afirmó el presidente ucraniano en redes sociales.

“Pero hace falta una respuesta: Moscú no debe llegar al invierno creyendo que puede salirse con la suya con el terror de misiles y drones sin consecuencias”, añadió.

Naciones Unidas reportó el mes pasado que, debido al incremento de los ataques aéreos rusos, en julio murieron o resultaron heridos más civiles ucranianos que en cualquier mes desde marzo de 2022, con 437 muertos y más de 2,600 heridos. En total, más de 16,800 civiles ucranianos han muerto y más de 51,000 han resultado heridos desde la invasión rusa, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Moscú siempre niega que apunte a civiles y afirma que sus ataques se dirigen a instalaciones relacionadas con el ámbito militar.

Estados Unidos renovó su intento de poner fin a los combates al enviar el pasado fin de semana a una delegación especial a Kiev y Moscú, aunque los esfuerzos de Washington aún no han logrado ningún avance importante. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo a última hora del martes que las conversaciones entre Ucrania y Rusia fueron “sustantivas”, pero queda mucho por hacer.

Ataque ruso deja conmocionados a residentes de edificio en Kiev

Los ataques aéreos rusos durante la noche hasta el miércoles mataron al menos a dos personas e hirieron a siete, informaron autoridades ucranianas, cuando Moscú disparaba misiles balísticos y de crucero, además de drones, contra seis regiones de Ucrania.

PUBLICIDAD

Cuatro de los heridos estaban en un edificio residencial de 22 pisos en el distrito Darnytskyi de Kiev, donde un dron dañó el piso 11 y provocó un incendio en el piso 12, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Olha Smal, de 62 años, que vive en el piso 12 del edificio, contó que la onda expansiva la lanzó por los aires en su cocina. Uno de sus dormitorios se incendió y el humo llenó rápidamente el apartamento, relató. Su vecina embarazada resultó herida.

“Vives al día. No sabes qué te pasará mañana, o incluso qué pasará hoy”, le dijo a The Associated Press. “Es muy, muy duro”.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas alcanzaron un almacén de una fábrica de drones en Kiev.

También aseguró haber atacado depósitos de combustible y una subestación eléctrica en la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el sur de Ucrania.

El ejército ruso atacó además un barco que se dirigía a Odesa con carga militar e instalaciones logísticas en el paso fronterizo ucraniano de Starokozache con Moldavia, indicó el Ministerio. El ataque en la frontera mató a dos personas, dijeron las autoridades ucranianas.

El miércoles por la noche, tres personas murieron en un ataque ruso con drones en las instalaciones de un centro comercial en Sumy, dijo Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional de Sumy. Calificó el ataque de “dirigido”.

Artem Kobzar, alcalde interino de Sumy, detalló que 14 personas resultaron heridas en el ataque.

Moscú reporta ataque de Ucrania contra instalación industrial en Siberia

PUBLICIDAD

Zelenskyy dijo que Ucrania está respondiendo a los ataques rusos con ofensivas diarias de largo alcance contra infraestructura en el interior de Rusia.

Drones ucranianos atacaron el miércoles una instalación industrial no especificada en la remota ciudad rusa de Novy Urengoy, en el noroeste de Siberia, indicaron las autoridades locales. El ataque fue repelido y no hubo víctimas, pero la caída de restos de drones provocó un incendio, dijo en Telegram el gobernador de la región de Yamalo-Nenets, Dmitry Artyukhov.

Novy Urengoy se encuentra a unas 1,700 millas de la frontera con Ucrania, y el medio de noticias independiente ruso Meduza publicó que fue el primer ataque de Ucrania contra la ciudad. Aproximadamente el 80% de todo el gas natural en Rusia se extrae actualmente en la región de Yamalo-Nenets, según la agencia de noticias Interfax.

Fire Point, una empresa ucraniana que fabrica drones de ataque profundo y misiles de crucero y balísticos, publicó en X: “¿Adivinen quién acaba de viajar más de 3.300 kilómetros y golpeó con éxito el objetivo?” No dio más detalles, y las autoridades de Ucrania no hicieron comentarios al respecto.

Zelenskyy dijo que los más recientes ataques ucranianos tuvieron como objetivo Novorossiysk, un puerto del mar Negro en la región rusa de Krasnodar. El ataque alcanzó una base naval, incluida una terminal utilizada para cargar petróleo, instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero, según Zelenskyy.

La base naval de Novorossiysk es un centro clave para la Flota rusa del mar Negro, ya que proporciona mantenimiento y apoyo logístico a sus barcos, de acuerdo con el Estado Mayor General de Ucrania.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, dijo que cuatro personas, incluido un niño, murieron y otras 29 resultaron heridas en el ataque con drones contra Novorossiysk.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 596 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.