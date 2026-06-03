Los republicanos del Senado eliminaron este miércoles del proyecto de ley de conciliación presupuestaria de la partida que destinaba hasta mil millones a la seguridad del Salón de Baile, el proyecto estrella del presidente Donald Trump.

La decisión de los republicanos supone un revés para el mandatario que llevaba semanas presionando para que se aprobaran los fondos para el plan, aunque en un principio aseguró que no se destinaría dinero público al Salón de Baile.

Los líderes republicanos del Senado ya habían reconocido que incluir esta partida podría hacer fracasar toda la ley, después de que el responsable de las normas de la Cámara de Representantes determinara que vulneraba las normas presupuestarias.

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Si se hubiera mantenido el fondo para la seguridad del Salón de Baile, se habrían necesitado 60 votos para que el proyecto de ley siguiera adelante, lo que significa que los demócratas hubieran podido bloquear el presupuesto que incluye la partida de 70 mil millones de dólares para la política migratoria de la Casa Blanca.

El proyecto de ley de conciliación, que se vota este miércoles, excluye también la partida de 1,800 millones de dólares destinada al fondo con el que Trump quería compensar a sus aliados que tuvieron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden.

La polémica por el fondo y la división entre los republicanos se hizo tan intensa que la Casa Blanca ha renunciado a sacarlo adelante.