Un sexto conjunto de restos humanos fue hallado en el lago Mead de Nevada desde el 2022, mientras los niveles del embalse siguen retrocediendo a mínimos históricos, informó USA Today.

Esta vez, las autoridades investigan el hallazgo de una mandíbula humana con algunas piezas dentales y huesos de costillas humanas. Los restos fueron descubiertos el domingo por una familia durante un pasadía en el área recreativa del parque. Aún se desconoce la identidad de la víctima y si se trata o no de un crimen.

Según el periódico The Guardian, dada la proximidad del lago con la ciudad de Las Vegas, no se descarta que a medida que los niveles del embalse sigan retrocediendo, se produzca el hallazgo de más cuerpos, ya que durante años la llamada “ciudad del pecado” ha sido epicentro de las actividades del crimen organizado.

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Ubicado aguas arribas de la represa Hoover en el río Colorado, el lago Mead es un embalse artificial enclavado entre los condados Clark (de Nevada) y Mohave (de Arizona). Desde el año 2000, el nivel del agua ha bajado unos 175 pies.

En el lecho del lago Mead yacen los restos de la comunidad Saint Thomas de Nevada, fundada en 1865. Actualmente, el poblado que alguna vez estuvo 60 pies bajo el agua, se encuentra expuesto y los visitantes pueden caminar entre sus ruinas.

Con el paso de los años y a medida que el lago retrocede, se han producido descubrimientos en el lugar que han resuelto varios misterios. El 1 de mayo del 2022 se encontró un barril de metal con un cuerpo en su interior. El barril se hallaba cerca de uno de los embarcaderos del lago y las autoridades creen que fue lanzado al lago en la década del 80. El cadáver en el interior del barril presentaba un impacto de bala y por la ropa y zapatos, se cree que el crimen ocurrió a mediados de los 70 o principios de los 80.

Mientras, el 7 de mayo de 2022, varias personas que hacían paddleboard en el lago encontraron los restos humanos de un hombre que posteriormente fue identificado como Thomas Erndt, de 42 años, quien fue reportado desaparecido tras caer de una embarcación el 2 de agosto de 2002.

Entre el 25 de julio y el 15 de agosto se encontraron restos humanos en diferentes partes del lago, que gracias a análisis de ADN se determinó que pertenecían a la misma persona, Claude Russell Pensinger, quien desapareció en 1998.

Mientras que una embarcación de la era de la Segunda Guerra Mundial, tipo Higgins blindada, que se utilizó para inspeccionar el río Colorado, reemergió a menos de una milla de la marina del lago Mead. Este tipo de lanchas se usó en el desembarco del Día D en Normandía en 1944.